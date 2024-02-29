Олена Зеленська продемонструвала елегантний діловий ансамбль (фото)

Дружина Володимира Зеленського зустрілася з британськими союзниками. Перша леді розповіла про допомогу з їхньої сторони.

Олена Зеленська прибула з візитом до Великої Британії. Знімками перша леді України ділиться в Instagram.

Дружина Володимира Зеленського розповіла про розстріляну росіянами машину швидкої допомоги з Херсонщини. Авто разом з працівниками Бериславської лікарні, які вижили під час бомбардування восени 2023 року, прибули до Великої Британії в межах Ukraine Solidary Project, аби свідчити, як загарбники атакують медичні заклади, лікарів і пацієнтів в Україні.

Також Олена Зеленська розповіла, що британські союзники передали Україні майже 60 нових автомобілів швидкої допомоги, 4,2 млн доз ліків та інші медичні товари.

"Під час візиту до Лондона мала нагоду подякувати за це міністерці охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії Вікторії Аткінс. В часи, коли медична інфраструктура та її працівники зазнають цілеспрямованих атак російських ракет, для наших медиків дуже важлива підтримка колег", — зазначила дружина українського президента.

Під час візиту до Сполученого Королівства Олена Зеленська продемонструвала чорний діловий образ, який складав з прямих штанів та піджака. До лаконічного ансамблю вона додала картату сорочку та сережки. Волосся дружини Володимира Зеленського було розпущене.

Олена Зеленська у Великій Британії

"Вдячні британським друзям, які стають поряд у порятунку життів. Продовжуємо рятувати разом", — додала перша леді.

Олена Зеленська у Великій Британії

Нагадаємо, Олена Зеленська зізналася, як часто бачиться з чоловіком.

Також Фокус писав про зустріч Олени Зеленської з президентом Латвії.