Олена Зеленська в ніжному образі з’явилася на зустрічі з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і Прем’єр-міністеркою Евікою Сілінею.

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Фотозвіт та результати зустрічі Перша леді України опублікувала на своєму офіційному телеграм-каналі.

Візит Олени Зеленської в Латвію пов’язаний з міжнародною конференцією "Війна Росії проти дітей", яка присвячена поверненню депортованих українських дітей. Саме тому до Латвії Олена Зеленська прилетіла з українськими дітьми, які пережили весь цей біль та жах.

Для зустрічі з представниками латвійської влади Олена одягнула вишуканий бежевий костюм, який складався з популярних нині штанів палаццо вільного крою та класичного піджака в тон.

Підкреслила образ Олена Зеленська туфельками-човниками, які мали гірчичний колір. З прикрас Олена Зеленська одягнула масивні сережки у формі шарів.

Щодо зачіски першої леді. Цього разу Олена Зеленська мала легку стриману укладку та вільне злегка хвилясте волосся. Макіяж Олена Зеленська також мала стриманий та елегантний в натуральних відтінках.

Олена Зеленська в Латвії

Олена Зеленська в Латвії

Нагадаємо, у листопаді Олена Зеленська також обрала бежевий ансамбль в якому прибула у Францію. Крім цього, раніше Олена Зеленська звернулася до учасників Гвадалахарського книжкового ярмарку в стильному синьому костюмі.

Також ми писали, що Олена Зеленська розповіла, як часто бачиться Володимир з нею та дітьми. Крім цього, Олена Зеленська розповіла, що проти, щоб її чоловік балотувався на другий термін після перемоги України