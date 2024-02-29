Як прикрасити жіночу сумочку, щоб бути в тренді (фото)

Тренд тюнінгу сумок набирає популярності у світі моди. Люди доповнюють свої сумки унікальними аксесуарами, нашивками та навіть розмальовують їх, щоб надати їм цікавого вигляду. Це чудовий спосіб виразити свій індивідуальний стиль і виділитися з натовпу. ⠀

Саме у весняний сезон 2024 року цей тренд буде досить популярним. Саме тому стиліст Яна Платонова поділилася, чим та як можна стильно та цікаво привабити свою сумку.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Прикраси, що вішають на шию

Коли ви шукаєте прикраси для своєї сумки, важливо враховувати стиль сумки та ваш власний. Ви можете вибрати блискучі кулони або вишукані броші, щоб додати сумці більше елегантності. Ви спокійно можете взяти кулон, масивний ланцюг, чи браслет і прикрасити ним свою сумку.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Брелки

Брелок на сумці може стати чудовим аксесуаром для індивідуального оформлення, додаючи особливості вашому стилю. Існує багато стильних і унікальних брелків, які допоможуть покращити зовнішній вигляд вашої сумки. Від різнокольорових китиць до металевих брелків. Можна вибрати брелок у вигляді пухнастої кульки, ключа, тварини або навіть маленької фігурки.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Ключниця

Ключниця — це спеціальний предмет, який призначений для зберігання ключів. Вона може мати різні форми та матеріали, зазвичай це невелика коробка або касета з гачками або кільцями для ключів. Ключниці зазвичай використовуються для зберігання ключів в одному місці, щоб уникнути їх втрати. Крім цього, тепер ця річ може стати привабливим аксесуаром для вашої сумки.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Карабін з підвісом

Карабін з підвісом — це спорядження, яке використовується для з'єднання і закріплення різних предметів або обладнання. Карабін може бути використаний у різних галузях, таких як альпінізм, туризм, військове мистецтво та інші. Він зазвичай має форму букви "D" або "O" і може мати систему підвісу для зручності користувача. Однак, цей елемент також спокійно можна придбати і для прикраси своєї сумки.

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Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Шнурки

Шнурки — це дуже стильний та цікавий варіант для дизайну вашої сумки. Використовуйте різнокольорові шнурки, щоб створити унікальний малюнок на поверхні сумки. Сплетіть між собою різні шнурки та прикріпіть їх до сумки як декоративну бахрому. Також можна замінити оригінальні ремені сумки довшими шнурками для веселого та незвичайного вигляду. Крім цього можна обернути шнурки навколо ручок сумки, або ж можна зробити з них китицю або брелок для сумки.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Китиці

Кожну жінку може спокушати ідея прикрасити свою сумку китицями. Це модний аксесуар, який додасть вашому образу елегантності і оригінальності. На ринку доступний великий вибір китиць різних кольорів, розмірів і матеріалів. Китиці додають будь-якій сумці веселий і грайливий відтінок.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Помпони

Помпони — веселий і барвистий аксесуар, який можна додати на свою сумку! Ви можете легко прикріпити їх за допомогою брелка, затискача, або карабіна. Помпони бувають різних розмірів, кольорів і текстур, тож ви можете вибрати той, який підійде вашому стилю. Барвисті помпони можуть додати вашій сумці нотки кольору. Це чудовий спосіб персоналізувати вашу сумку та додати грайливий відтінок загальному образу.

Фото: https://www.instagram.com/styleguide.ua/?g=5

Крім цього, можна додати нитки з бісеру, які додадуть нотку елегантності та вишуканості; стрічки, які зроблять сумку більш жіночною та ніжною; пір'я, яке додасть вашій сумці богемний відтінок; паєтки — можуть додати вашій сумці блиску та гламуру; квіти з тканини, які нададуть сумці романтичний і мрійливий вигляд; шкіряні ремінці, які зроблять сумку більш сучасною; ланцюжки додадуть сумці шикарності. Загалом сумку ви можете прикрасити усім чим завгодно. На скільки вистачить вам фантазії.

Нагадаємо, раніше ми писали, які моделі жіночих сумок будуть в тренді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, яке жіноче взуття буде у тренді весною 2024.