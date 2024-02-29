Елізабет Герлі знялася у відвертому режисерському дебюті свого сина

Актриса з'явилася в трейлері нового фільму "Суворо конфіденційно". У картині багато відвертих сцен, а зняв його син Елізабет.

58-річна акторка Елізабет Герлі з'явилася в дуже пікантній сексуальній сцені в яскравому трейлері нового фільму "Суворо конфіденційно". Цікаво, але фільм, який вийде 5 квітня, зняв Даміан, син актриси. Це його режисерський дебют. Про це пише Daily Mail.

Згідно з сюжетом, Мія, героїня Елізабет Герлі, виявляється втягнутою у "світ сексу, лукавства і зради", намагаючись розкрити таємницю самогубства її найкращої подруги Ребекки. Для розслідування вона вирушає на райський острів у Карибському морі. У трейлері було показано відверту сцену між Мією і Наташею, яку грає молода акторка Груша Чіравара.

Трейлер фільму "Суворо конфіденційно"

Раніше в інтерв'ю Даміан розповів, що його мати Елізабет "пообіцяла" зіграти головну роль у його першій картині багато років тому, і коли фільму дали зелене світло, вона "кинула все", щоб узяти участь.

"Було дуже приємно приходити на роботу і разом долати кожен день. На зйомку всього фільму в нас було всього 18 днів, тому наша подвійна телепатія була неоціненна протягом усього фільму", — Даміан зізнався, що працювати з матір'ю було дуже "надихаючим досвідом".

Зйомки фільму завершилися в грудні на карибському острові Сент-Кітс і Невіс.

Раніше Елізабет Герлі підтримала сина, з'явившись у короткометражному фільмі сина "Хлопчик на пляжі".

У 2018 році вона розповіла, що таємним фотографом, який стоїть за її, здавалося б, нескінченним потоком постів в Instagram у бікіні, насправді був її єдиний син.

Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Вона зробила це відкриття після того, як завантажила серію яскравих святкових знімків без бюстгальтера і в бікіні на День святого Валентина.

Акторка, яка прославилася в 29 років завдяки своїй косметичній кампанії Estee Lauder, приголомшила своїх 833 000 підписників багатообіцяючими зображеннями, але дехто не знав, як сприйняти її зізнання, а дехто назвав стосунки "дивними".

Елізабет Герлі та Даміан Герлі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Даміан, син Елізабет Герлі та американського бізнесмена Стіва Бінга. Бінг наклав на себе руки, стрибнувши з 27-го поверху свого кондомініуму в Лос-Анджелесі.

Даміана виховували Елізабет та її тодішній партнер Арун Наяр. Його хрещений батько — давній приятель його матері, актор Г'ю Грант.

Юнак уже з'являвся в австралійському серіалі "Сусіди" та американській драмі "Королівська сім'я".

Нагадаємо, раніше Елізабет розповідала, що одним із секретів молодості стала відмова від алкогольних напоїв. Крім того, вона багато часу приділяє зволоженню своєї шкіри.