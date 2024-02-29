Єва Лонгорія в стильному костюмі знялася для обкладинки журналу

Актриса приміряла елегантні образи і розповіла про свій шлях до успіху.

48-річна американська акторка Єва Лонгорія з віком, як хороше вино, — дедалі вродливіша і жіночніша, що із задоволенням демонструє публіці. Знаменитість стала героїнею нового номера InStyle Mexico, прикрасивши обкладинку журналу.

На першій сторінці глянцевого журналу акторка, яка народилася в Техасі і яка щойно приєдналася до акторського складу фільму "Вбивства в одній будівлі", позувала на вулиці в елегантному чорному костюмі в смужку. Він складався з широких штанів, жакета і жилета з глибоким вирізом, під який вона не стала надягати бюстгальтер.

Сексуальності образу додало зачесане назад темне волосся, яке струмувало по спині. Образ завершували елегантні сережки.

Заголовок містив цитату з іспанського інтерв'ю Лонгорії, яка була перекладена таким чином: "Жінки можуть мати все, але не одночасно".

Актриса також позувала для видання також у бежевому піджаку оверсайз. Під нього вона не одягала ні спідниці, ні штанів, демонструючи читачам стрункі ноги.

В інтерв'ю журналу Єва розповіла, що значить бути латиноамериканкою, як вона проявляє себе в житті та як здійснити справжні зміни у своїй спільноті. Вона із задоволенням ділилася секретами свого успіху.

Нещодавно Лонгорія увійшла до акторського складу популярного комедійного детективного серіалу "Вбивства в одній будівлі". Кого вона грає, поки що не розголошується, проте відомо, що вона регулярно з'являтиметься на екрані. Проби на участь у серіалі Єва ніяк публічно не коментувала.

Раніше Фокус писав, що Єва Лонгорія показала, як підріс її син Сантьяго.