Чим насправді Кейт Міддлтон підкорила принца Вільяма: невідомі моменти

Кейт вирізнялася почуттям власної гідності, розважливістю і мала багато спільних інтересів із принцом Вільямом.

Коли Кейт Меддлтон вступила до університету Сент-Ендрюс, де навчався принц Вільям, вона весь свій час присвячувала навчанню і була байдужою до чоловіків, зокрема й до спадкоємця британського престолу. Дівчина не намагалася йому сподобатися і не шукала його товариства, як інші студентки, що врешті-решт і зачепило онука королеви. Про це йдеться в книзі Пенні Джунор "Принц Вільям: народжений бути королем".

На першому курсі Кейт здавалася Вільяму однією з найменш наполегливих дівчат. Вона поводилася тихо, впевнено і легко сміялася, а потім у неї з'явився хлопець, студент четвертого курсу Руперт Фінч.

Кейт і Вільям зустрічалися понад 10 років, перш ніж одружитися Фото: Instagram/kensingtonroyal

Однак наявність бойфренда не завадила Кейт подружитися з Вільямом, а приводом для дружби стали їхні спільні захоплення. Вони не тільки відвідували одні й ті ж лекції з історії мистецтва, а й жили в одному гуртожитку. І принц, і міс Міддлтон виявили, що обидва є любителями спорту. Вони разом плавали і займалися серфінгом, грали в теніс на університетських кортах і ходили в паби і винні бари.

За дивовижним збігом, однією з перших речей, які Вільям виявив у себе з Кейт, було те, що вони обидва були в експедиціях у Чилі роком раніше. Тож вони знали багатьох одних і тих самих людей і могли порівнювати записи, ділитися історіями та сміятися над інцидентами.

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Коли принц тільки почав навчатися в університеті, він почувався невпевнено. Вільям уникав цікавих поглядів, на лекціях навмисно сидів у першому ряді, щоб ніхто не міг обернутися і подивитися на нього, а на вулиці носив бейсболку і шарф "Астон Вілли". Хлопець навіть подумував кинути навчання. Протягом року принц багато разів говорив про це зі своїм батьком і принцом Філіпом, обидва намагалися його відмовити. Зрештою він вирішив залишитися — і починаючи з другого курсу він став набагато щасливішим. Разом з Кейт і ще двома друзями він винайняв шикарну квартиру на Хоуп-стріт. Йому було там настільки комфортно, що він прожив так до кінця навчання.

Кейт Міддлтон до заміжжя з принцом Вільямом Фото: Getty Images

Відкрита сільська місцевість, якою можна гуляти, не побоюючись бути поміченими, і затишок надали парі ідеальний притулок для подальшого вивчення своїх стосунків.

У Кейт було тверде почуття власної гідності. Коли хтось зауважив, що їй дуже пощастило, що вона зустрічалася з принцом, вона, не вагаючись, відповіла: "Йому дуже пощастило, що він зустрічався зі мною".

Згодом Вільям почав супроводжувати Кейт під час візитів до її батьків, Майкла і Керол, у Беркшир, де він насолоджувався невимушеною атмосферою їхнього будинку. На кухні члени сім'ї метушилися або сідали разом за балакучу дружню трапезу. Усе це було одкровенням для принца, який ніколи не брав участі в інтимних сімейних трапезах, поки ріс.

З Кейт Вільям почувався звичайною людиною Фото: Скріншот TikTok

Після того, як пара покинула Сент-Ендрюс, Кейт вперше по-справжньому відчула, як це — жити у світі Вільяма. Кілька місяців поспіль за нею день і ніч стежили фотографи.

На королівську сім'ю справило величезне враження те, наскільки спокійною і розважливою вона залишалася, незважаючи на величезні провокації. На прохання повідомити їм про будь-які проблеми Кейт майже вибачливим тоном говорила: "Я не хочу здіймати галас, але біля моєї квартири розбили табір 20 чоловіків, і вони там цілодобово".

Весілля Кейт і Вільяма, 29 квітня 2011 року Фото: Getty Images

Вона підкорила всіх друзів Вільяма. І коли вони на короткий час розлучилися, дівчина не стала самітницею. Вона ходила на вечірки, носила красиві короткі сукні і всіляко намагалася триматися. Через кілька місяців Вільям зрозумів, що більше не зможе без неї.

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