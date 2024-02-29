Принцеса Анна одягла пальто десятирічної давності

Королівська принцеса вийшла у світ у вінтажному пальті та символічному аксесуарі. Анна часто з'являється у своїх старих вбраннях.

Королівська принцеса Анна прийшла на зустріч із ключовими збирачами коштів Асоціації хвороб рухових нейронів у вінтажному пальті. Раніше вона вже одягала червоне пальто зі шкіряним оздобленням на скачки десять років тому. Принцеса часто одягає вінтажне вбрання на офіційні заходи. Про це пише Hello Magazine.

Королівська принцеса стала частіше з'являтися на публіці після того, як її братові, королю Чарльзу, діагностували рак. А так Кейт Міддлтон все ще оговтується після операції на черевній порожнині за підтримки свого чоловіка, принца Вільяма. Тож тепер головною опорою королівської сім'ї стала 73-річна принцеса Анна.

Фото: The Royal Family

Сестра короля Чарльза подякувала спільноті за їхню роботу зі збору мільйонів на благодійність.

Але особливу увагу привернуло вбрання принцеси. Вона мала чудовий вигляд у червоному напівпальто Windsmoor з блискучої вовняної тканини ягідного відтінку з чорною шкіряною обробкою.

Асиметричний виріз додав родзинки її образу, який Анна доповнила чорними туфлями-човниками, сумочкою через плече і чорними шкіряними рукавичками.

Її романтичне червоне пальто Windsmoor вперше було вдягнене десять років тому на іподромі Челтнема, де вона поєднала його з чорним капелюхом-федорою і яскравим шовковим шарфом з принтом.

Однак найбільш вражаючим в образі королівської принцеси став зворушливий вибір аксесуарів. До її лацкана була прикріплена унікальна золота брошка у вигляді "рифового вузла", прикрашена гроном рубінів і шотландських прісноводних перлів.

Фото: The Royal Family

Зак Стоун, керуючий директор компанії Steven Stone, сказав: "Приголомшлива брошка має форму скаутського рифового вузла, де вузол символізує силу єдності Всесвітнього скаутського руху".

За його словами, брошка ідеально підходить королівській принцесі, яка відома своїм сильним характером. Він оцінив її в 4000 фунтів стерлінгів.

Вважається, що королівська принцеса отримала брошку в подарунок від Королівського яхт-клубу Геленсбурга з нагоди відкриття нового клубу 1990 року.

Принцеса, без сумніву, вирішила вдягнути цей символічний аксесуар, щоб продемонструвати свою підтримку і силу спільноти БНД.

Нагадаємо, раніше принцеса Анна несподівано з'явилася на похоронах президента Намібії.

Раніше Фокус писав про те, як королівська принцеса десятиліттями носить свої вінтажні вбрання. В її колекції навіть є пальто, які Анна носила в юності.