Кажуть якщо жінка змінює зачіску — вона здобуває рішучість. Це надає їй впевненості, сексуальності та привабливості. Звісно з приходом весни бажання змінити щось в собі стає сильнішим. І частіше за все жінки схиляються до зміни іміджу свого волосся.

Однак як і все у цьому світі, час від часу мода змінюється. Тому варто пильно слідкувати за останніми тенденціями у світі волосся. Саме тому стиліст по волоссю Руслана Шетюк розповіла про головні тенденції у зачісках, на які варто звернути увагу у 2024 році, щоб кожна жінка впевнено могла обрати щось для себе.

Шари 90-х років

Позачасова класика — багатошаровий образ 90-х, який носили Рейчел і Моніка з "Друзів" все ще сидітиме в наших жіночих мріях. У 2024 році класика ще буде в актуальному виборі жінок. Подумайте про довгі шари і чубчик з м’якими текстурованими краями, в поєднанні з пружним ефектом, а також про додавання великого банта або іншого аксесуара для волосся, щоб зробити образ дійсно елегантним. Це підійде тим жінкам, які люблять бути помітними і виділятися, але не люблять експериментувати з кольором.

Спіральний чубчик

Коли справа доходить до коротшого волосся, кучері — це саме те. У 2024 році ми побачимо збільшення кількості цих стрижок і укладок в локони. Подумайте про заокруглені шари з більш короткими завитими чубчиками. Стильово і симпатично. Цей тренд виглядає романтично, але має характер цілеспрямованого і бездоганного.

Міні Боб в стилі бароко

Боб у всіх його різних формах останніми роками користується популярністю у публіки. Акцент буде зроблено на короткому волоссі, гламурі і блискучих кучерях. Кудрі у стилі бароко — це атмосфера розкоші у світ моди, яскравим прикладом є подіум Versace. Але тепер ця тенденція набуває сучасного відтінку.

Знаменитості, як Зендая, і далі носять об’ємні кучері, але тепер з натяком на авангардні геометричні форми. В 2024 боби ставатимуть коротшими. А класна стрижка піксі — це ознака вишуканості і універсальність водночас. Швидкі варіанти укладок цих стрижок можуть сподобатись і українкам.

Червоне вино

Можливо блонд і домінував у 2023 році, але один колір, який побореться з ним у 2024 році це насичений колір червоного вина. Цей відтінок відмінний варіант для тих людей, які мають темніше натуральне волосся (основу).

Оксамитові локони

глянцеві локони теж посядуть 1 місце у трендах 2024 року. У 2023 році популярність оксамитового волосся з глянцевим покриттям зростала під впливом високої моди. Але в цьому році тенденція буде розвиватися і включати пігменти, що переливаються і відображають футуристичне і потойбічне.

Хвіст або пучок

Якщо ви шанувальник хвоста та пучка, вам захочеться спробувати свої сили у нових популярних варіантах. Скульптурні зачіски будуть доповнені органічними текстурами та тонкими природними акцентами. Ми це вже можемо бачити у складних зачісках з подіумів, наприклад, у таких дизайнерів як Валентино.

Тепер ця тенденція підсилиться природним стилем зі стриманою елегантністю. Такі знаменитості як Марго Роббі, підтримують цю тенденцію, втілюючи гармонійне поєднання витонченості та природної краси.

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Мега об’єм

Об’єм уже був мега гравцем у сфері елітної моди, але у 2024 році ця тенденція переросте у філософію "чим більше, тим краще". Такі дизайнери як Скіапареллі, уже показали на подіумі об’ємне волосся, а Кендал Дженнер продемонструвала мистецтво мега об’єму. Ця тенденція дає відчуття посиленого гламуру у світі елітних зачісок та моди.

Жива краса

У той час, як гламур, що вимагає особливого догляду, залишається популярним на подіумі, вдома акцент буде зроблено на повсякденному стилі.

У 2024 році будьте готові побачити чарівність в "живій" красі. Балаяж і тіні від коренів продовжать зачаровувати, доводячи, що майстерна гра кольору нікуди не подінеться — і що її, як і раніше, можна використовувати аби підкреслити свій стиль.

Шаховий порядок

Не можете вибрати лише один колір? І не доведеться, з огляду на тенденцію шахової дошки. Нині все більше з’являється креативних ідей кольору волосся.

Теплі блондинки

Ми ніколи не зможемо втекти від блонду, але пора прощатися з нищівними неприродними відбіленнями волосся. Зрушення у бік теплих тонів, зростання популярності золотистих і кремових блондинок — помітна тенденція у світі моди. З розвитком технологій фарбування волосся + зростаючим визнанням природних барв все більше людей вибирають ці відтінки, щоб покращити свій зовнішній вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали, який відтінок блонду буде у тренді у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, п'ять варіантів наймоднішої зачіски.