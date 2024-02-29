Дочка Бріжит Макрон зізналася, що її досі ранять стосунки матері з Емманюелем

Тіфен Озьєр було всього десять років, коли вона дізналася, що Бріжит зустрічається зі своїм учнем, майбутнім президентом Франції. У Бріжит уже було троє дітей, коли в неї почався роман з Емманюелем.

Тіфен Озьєр, падчерка Емманюеля Макрона каже, що її досі ранять "заборонені стосунки" її матері з президентом Франції, а також спростовує дивні чутки про те, що Бріжит народилася чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Тіфен Озьєр було всього 10 років, коли вона дізналася, що її мати, вчителька Бріджит Макрон, зустрічається з учнем Емманюелем Макроном, який молодший за неї на 25 років.

Падчерка Емманюеля Макрона вперше розповіла про скандальний роман своєї матері з майбутнім президентом Франції.

Бріжит Макрон і Тіфен Озьєр

Озьєр, яка щойно опублікувала свій перший роман, також спростувала дивні чутки, які іноді спливають у таблоїдах, про те, що Бріжит народилася чоловіком.

Бріжит тоді ще була заміжня, тому трьом її маленьким дітям доводилося миритися з постійними чутками про "заборонені стосунки" в Ам'єні, на півночі Франції.

"Я дізналася багато нового про людську природу. Я знаю, що в такі моменти треба зосередитися на головному і рухатися вперед, не беручи до уваги критику. Нападки та наклеп. Тоді ще не було соціальних мереж, але ми перебували в маленькому провінційному містечку. Усі про все знали", — розповіла Тіфен.

Вона зізналася, що її мати і з цим впоралася, а вона сама стала терпимішою.

Тіфен Озьєр була особливо засмучена тим, що її батько Андре-Луї Озьєр був змушений покинути сімейний дім 1994 року, хоча він розлучився з Бріджит тільки 2006 року, що дало змогу Макрону одружитися з нею рік по тому.

"Розлучення сім'ї може бути і горем, і можливістю. Рекомпозиція може виявитися збагаченням. У мене тепер є улюблений батько і вітчим", — сказала вона.

Бріжит і Емманюель Макрон Фото: Getty

Вона уточнила, що завжди говорила про свого батька Озьєра в теперішньому часі, хоча він помер 2019 року у віці 68 років.

Paris Match описує, що "Тіфен Озьєр була дитиною, коли вибухнув скандал". У журналі описують, як "юний Еммануель часто дзвонив у дзвоник у будинку Озьєрів, і чутки зростали. І впливали на трьох дітей у родині".

Сестрі Тіфен, Лоранс, на той час було 17 років, і вона була однокласницею Емманюеля Макрона. Її брат Себастьян, якому тоді було 19 років, теж важко переживав роман матері.

Усі вони були учнями Ла-Провіденс, римо-католицької середньої школи в Ам'єні, де Бріджит працювала вчителькою драми.

Тіфен Озьєр, чий новий юридичний роман називається "Присяжні", сказала, що її також поранили заяви в соціальних мережах про те, що Бріджит народилася чоловіком.

"Мене турбує рівень суспільства, коли я чую, що в соціальних мережах ходять чутки про те, що моя мати — чоловік. Як ми можемо протистояти дезінформації в соціальних мережах?", — запитала вона.

Бріжит Макрон і Тіфен Озьєр

Бріжит Макрон виграла справу про наклеп проти журналістки-фрілансерки, яка минулого року поширювала чутки про те, що вона нібито чоловік.

Тіфен Озьєр, кваліфікований юрист, зараз живе в Кале з чоловіком і двома дітьми. У Бріжит Макрон і банкіра Андре-Луї Озьєра троє дітей: Себастьян (нар. 1975), Лоранс (нар. 1977) і Тіфен (нар. 1984). Себастьян став інженером, Лоранс — кардіологом. У Бріжит нині сім онуків.

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон розповідала про роман з Емманюелем. Вона зізналася, що чекала десять років, перш ніж вийти заміж за Еммануюля Макрона. І робила це заради своїх дітей.