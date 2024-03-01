Олена Зеленська в гірчичному костюмі відвідала Даунінг-стріт у Лондоні (фото)

Перша леді України продовжує зустрічі у рамках візиту до Великої Британії. Напередодні вона спілкувалася з королевою Каміллою, а після цього прибула в резиденцію британського премʼєра.

Олена Зеленська зустрілася з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті. Знімки опубліковані на офіційній сторінці першої леді України в Instagram.

"Рада нашій дружбі й новій зустрічі з паном Ріші Сунаком і його дружиною Акшатою Мурті", — написала Зеленська.

Зокрема, дружина Володимира Зеленського зазначила, що подякувала премʼєр-міністру та його дружині за їхню підтримку, за черговий пакет гуманітарної допомоги від британського уряду.

На Даунінг-стріт українська перша леді прибула в гірчичному штанному костюмі, який поєднала з темнішою шовковою блузою та додала брошку. Тим часом Акшата Мурті обрала для зустрічі з дружиною президента України блакитний костюм, ймовірно, данина поваги нашому прапору.

Олена Зеленська на Даунінг-стріт

У резиденції британського премʼєра учасники з Королівського оперного театру виконали "Пісні для України", після чого Олена Зеленська та Акшата Мурті поспілкувалися з ними.

Олена Зеленська на Даунінг-стріт

Зокрема, українська перша леді та дружина Ріші Сунака відвідали Центр вивчення вибухових травм в Імперському коледжі Лондона, який працює 13 років.

"У центрі ознайомилась із кількома інновативними технологіями, які тут застосовують для реабілітації людей з ампутованими кінцівками. Студенти Кембриджу розказали, як досліджують ходу та працюють із протезуванням для середовища з низьким рівнем ресурсів. Тут є і 3D-принтери, на яких виготовляють протези", — розповіла Олена Зеленська.

Олена Зеленська відвідала Лондон

Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала елегантний діловий образ.

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