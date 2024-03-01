Відсутність принца Вільяма на важливій події налякала експертів

Король Греції Костянтин помер 10 січня 2023 у віці 82 років. Він був останнім сувереном країни до скасування монархії в 1973 році. Напередодні відбулася служба за покійним королем у Віндзорі.

Відсутність принца Вільяма на службі за його покійним хрещеним батьком, королем Греції Костянтином, занепокоїла експертів. Про це пише Daily Mail.

Кілька королівських експертів розповіли, чи варто громадськості хвилюватися через відсутність принца Уельського в каплиці Святого Георгія в маєтку Віндзор наприкінці лютого 2024 року.

Кенсінгтонський палац повідомив, що майбутньому королю Великої Британії довелося пропустити службу через "особисті причини". Жодної іншої інформації вони не надали.

Дехто припускав, що це сталося через дружину Вільяма Кейт Міддлтон, яка одужує після планової операції на черевній порожнині, яку вона перенесла на початку 2024 року.

Однак у тій самій заяві Кенсінгтонський палац зазначив, що принцеса Уельська "поживає добре".

Принц Вільям Фото: Getty Images

"Костянтин був його хрещеним батьком і був дуже близьким до всіх членів королівської сім’ї, зокрема до короля Чарльза, і він хотів би, щоб Вільям був присутнім", — зазначив королівський біограф Філ Дампір.

Оскільки принц Уельський мав виступити на церемонії і живе зовсім недалеко від каплиці, відсутність всерйоз занепокоїла експертів та прихильників монаршої родини.

Король Греції Костянтин та принц Вільям Фото: Getty

Ребекка Інгліш, королівська репортерка, яка відвідала службу у Віндзорі, зізналася, що гостям також розповіли про "особисті" причини Вільяма для відсутності, не надавши додаткової інформації.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Короля Чарльза ІІІ не було, оскільки він лікується від раку і доволі рідко виходить на публіку. Королева Камілла прибула до каплиці у Віндзорі разом з іншими членами королівської родини: принцом Ендрю, Сарою Фергюсон, принцесою Беатріс та її чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці, принцесою Анною і Зарою Тіндалл і її чоловіком Майком Тіндаллом.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон допомогає королю Чарльзу ІІІ одужувати.

Також Фокус писав про появу короля та королеви Іспанії на службі за королем Греції.