Шлюб Джері Галлівелл під загрозою через секс-скандал з її чоловіком, босом Формули-1

Учасниця Spice Girls підтримувала свого чоловіка, Крістіана Хорнера, але зараз інсайдери повідомляють про проблеми в шлюбі. Хорнер обмінювався повідомленнями і фото зі співробітницею.

Шлюб Джері Галлівелл і Крістіана Хорнера вперше опинився під питанням. Її друзі повідомили, що співачка почувається приниженою і не поїде з чоловіком на Формулу-1 в Бахрейні. Про це пише Daily Mail.

У середу пара зітхнула з полегшенням, коли Red Bull зняла з Хорнера звинувачення в неправомірній поведінці та неналежній поведінці після розслідування його ймовірних стосунків зі співробітницею.

Але вчора серію повідомлень і фотографій WhatsApp було передано десяткам журналістів і ключовим фігурам у спорті, що знову привернуло увагу громадськості до скандалу.

Друзі, близькі до Spice Girl, які рішуче підтримували свого чоловіка протягом дев'яти років впродовж усього внутрішнього розслідування, тепер розповіли, що вона в шоці і почувається приниженою.

Джері Галлівелл і Крістіан Горнер Фото: Інстаграм gerihalliwellhorner

Галлівелл планувала вилетіти на Гран-прі, який пройде в Бахрейні цими вихідними, щоб публічно возз'єднатися з чоловіком. Але друзі поп-зірки заявили, що тепер "вкрай малоймовірно", що вона приєднається до нього.

Замість цього мати двох дітей залишиться вдома.

Сотні інтимних листувань у WhatsApp імовірно між Хорнером і його колегою було опубліковано через анонімний обліковий запис електронної пошти.

Друзі, близькі до Spice Girl, сказали, що у неї "переживає кризу через витоки інформації".

Хорнер і Галлівелл на святковій фотографії, зробленій на непізнаному пляжі під час Різдва.

Лише за 24 години до того, як повідомлення було опубліковано, Хорнер був схвалений материнською компанією Red Bull, що базується в Зальцбурзі, і йому сказали, що він може залишитися в якості керівника команди на чемпіонаті світу із зарплатою у 8 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Джері Галлівелл і Крістіан Горнер

Галлівелл сказала друзям, що вона "втішена і натхненна" тим, що позови проти її чоловіка, від якого в неї спільний семирічний син Монті, нарешті зняли.

Вона була рада, що скандал нарешті вщух, але тепер друзі "перчинки" кажуть, що поява інтимних повідомлень, до яких є 79 скріншотів, може "знищити" її.

Інший сказав, що тепер він побоюється, як зірка, засмучена секс-скандалом, не зможе пережити таке публічне приниження.

"Джері вже стільки років живе в цій щасливій, щасливій бульбашці, вона думала, що в неї є принц і лицар у сяйних обладунках, але тепер сталося це. Вона думала, що все минуло, вона була в захваті й на сьомому небі від щастя, коли дізналася, що репутацію Крістіана очистили. А тепер вона опинилася в центрі скандалу", — сказало джерело.

Хорнер, який виграв 13 чемпіонатів світу відтоді, як очолив команду 2005 року у віці 31 року, раніше подякував своїй "дуже прихильній дружині" за її підтримку.

Галлівелл і Хорнер спілкувалися в соціальних мережах, перш ніж у них зав'язався роман, вперше зустрівшись на Гран-прі Монако 2009 року.

Однак їхні стосунки почалися непросто і зазнали критики після того, як керівник Red Bull залишив свою давню партнерку Беверлі Аллен через шість місяців після того, як вона народила їхню доньку Олівію.

Галлівелл і бос Red Bull пов'язали себе узами шлюбу в церкві Святої Марії в Уоберні, Бедфордшир, 2015 року.

Джері Галлівелл і Крістіан Горнер Фото: Інстаграм gerihalliwellhorner

Мереживну весільну сукню А-силуету Halliwell розробила британська дизайнерка Філліпа Леплі.

На весіллі також була присутня її дев'ятирічна дочка Блубелл, яка народилася у неї зі сценаристом Сашею Джервасі 2005 року.

Серед гостей були колишня колега Джері за фільмом Spice Girls Емма Бантон, радіоведуча і співачка Майлін Клас, а також телеведуча Аманда Холден.

Нагадаємо, співробітниця Крістіна Хорнера звинуватила його в контролюючій поведінці. Коли скандал вщух і звинувачення з Хорнера було знято, у соцмережах з'явилися скріншоти його листувань.

Раніше Джері зібрала колишніх колег по групі Spice Girls, щоб з розмахом відсвяткувати свій 50-річний ювілей. Свято пройшло в шикарному маєтку Джері в Оксфордширі. З чуток, на святкування ювілею Джинджер Спайс витратила близько 400 тисяч фунтів.