"Розлючена" королева Камілла сказала два слова принцесі Шарлотті, — експерт

Напружений момент помітили читачі по губах. Це сталося на похороні королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року.

"Розлючена" королева Камілла сказала два слова для принцеси Шарлотти в напружений момент. Про це пише Mirror.

Було помічено, як королева Великої Британії Камілла "лаяла" онуку свого чоловіка, короля Чарльза ІІІ, принцесу Шарлотту під час напруженого та важливого моменту. Це помітив читач по губах.

Королівська родина попрощалася з покійною королевою Єлизаветою ІІ 19 вересня 2022 року. У якийсь момент принц Джордж і принцеса Шарлотта, діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон, стояли позаду короля Чарльза ІІІ та інших членів королівської сім’ї.

Джеремі Фріман, експерт з читання по губах, помітив, як принц Джордж намагався вщипнути свою сестру, що спонукало Шарлотту скрикнути від болю та повернутись обличчям до старшого брата, перш ніж, здавалося, вона сказала "ой!". Позаду них було видно, як Меган Маркл схилила голову та посміхалася Шарлотті. Однак активна поведінка онуків чоловіка роздратував королеву Каміллу, яка насупилася, вказала на Шарлотту, а потім звернулася до Кейт Міддлтон, сказавши: "Візьми її".

Королівська родина на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

За словами інших читачів по губах, принцеса Шарлотта протягом дня розповідала Джорджу, коли йому треба було вклонитися та інші особливості королівського етикету. Єдина донька принца та принцеси Уельських часто повчає своїх братів — принца Джорджа та принца Луї.

Принцеса Шарлотта на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, який титул отримає принцеса Шарлотта, коли Вільям стане королем.

Також Фокус писав про риси принцеси Шарлотти, які роблять її популярною в школі.