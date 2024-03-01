Королівська родина відповіла на спекуляції навколо статків Кейт Міддлтон

Поки Кейт не дає про себе знати, прихильники теорій змов будують все більш неймовірні припущення про те, що насправді відбувається з принцесою Уельською.

Що довше принцеса Уельська не з'являється на публіці, то більше чуток і домислів стає навколо неї. Багато шанувальників королівської сім'ї всерйоз стурбовані її відсутністю і побоюються чогось поганого. Насторожує їх і поведінка принца Вільяма, який в останні хвилини скасовує свою участь у важливих заходах через особисті причини. У зв'язку з цим Кенгсингтонський палац змушений був опублікувати нову заяву про Кейт Міддлтон, пише Daily Mail.

"У січні Кенсингтонський палац роз'яснив строки одужання принцеси, і ми надаватимемо лише суттєві оновлення. Це керівництво залишається чинним. Принцеса Уельська продовжує почуватися добре", — заявив представник палацу.

Як раніше вже повідомлялося, Кейт повністю зосередилася на відновленні і планує повернутися до своїх обов'язків члена королівської сім'ї після Великодня.

За словами лікарів, процес відновлення після подібної операції на черевній порожнині може становити від півроку до дев'яти місяців.

Нещодавно королівські оглядачі зазначали, що монаршій родині необхідно пояснити, чому принц Вільям був відсутній на службі пам'яті, присвяченій королю Греції Костянтину. Не було на ній і короля, який проходить лікування від раку. У каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку королівську сім'ю представляла Камілла, яка проплакала більшу частину служби.

"Вільям мав знати, що його незрозуміла відсутність потрапить у заголовки світових новин, незважаючи на те, що джерела запевняли ЗМІ, що це не пов'язано зі здоров'ям Кетрін. Після цього палац зберігав мовчання, тож спекуляції тривають. "Королівська сім'я, очевидно, має право на недоторканність приватного життя, але те, якою мірою це право реалізується, завжди обговорювалося. Відсутність роз'яснень у разі виникнення непередбачуваних обставин — це подарунок для теоретиків змови. І очевидно, що зараз час, коли королівська сім'я, в якій тільки чотирьом із працюючих членів менше 70 років, перебуває під величезним тиском", — заявив журналіст Річард Фіцуільямс.

Раніше Фокус писав, як принц Вільям і король Чарльз допомогли Кейт Міддлтон "дорости" до її ролі.