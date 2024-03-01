Які речі потрібно мати в базовому жіночому гардеробі (фото)

Базовий гардероб — це основа класичного гардероба будь-якої жінки. Ці предмети одягу, можна комбінувати та використовувані у різних стилях та сезонах. Багато жінок не знаю з чого варто починати будувати свій гардероб.

Саме тому будь-який стиліст завжди відповідає одне і те ж: "З базових речей". Саме базові речі прослужать вам довго і будуть гарною основою вашого гардероба. Яким повинен бути базовий гардероб жінки розповіла стиліст Антоніна .

Шовкова спідниця міді

Шовкова спідниця міді — це чудовий вибір для створення жіночного та елегантного образу. Ви можете поєднувати її з різними верхами, такими як блузи, светри, топи або футболки. Наприклад, можна спробувати надіти шовкову спідницю міді з простою білою блузою або светром у тон. Крім того, ви можете доповнити образ взуттям на підборах або туфлями. Не бійтеся експериментувати з аксесуарами, щоб підкреслити ваш стиль і індивідуальність.

Шовкова спідниця міді є чудовим базовим елементом гардероба. Вона може бути легко комбінована з різними верхами, взуттям і аксесуарами, створюючи стильні образи для різних випадків. Шовк виглядає елегантно і жіночно, а довжина міді є класичною і відмінною вибором для офісу, побачень або святкових подій.

Пальто прямого крою

Пальто прямого крою є однією з базових речей у гардеробі. Воно універсальне і може бути легко поєднане з різними стилями одягу. Будь-яке пальто прямого крою виглядає стильно і елегантно, а також додає образу трішки строгості.

Пальто прямого крою можна носити з різними речами, залежно від того, який стиль ви хочете створити. Наприклад, ви можете поєднувати його з джинсами та футболкою для більш повсякденного вигляду або з офісним костюмом для бізнес-зустрічі. Також пальто прекрасно гармонує з в'язаними светрами або шарфами в холодну погоду. Головне — вибирати речі, які доповнюють одне одного і створюють злагоджений образ.

Брюки палаццо на високій посадці

Брюки палаццо на високій посадці — це одна з базових речей гардеробу. Вони стильні, комфортні і можуть бути вдало поєднані з різними верхами, створюючи різноманітні образи. Не забувайте про правильні аксесуари, які допоможуть доповнити ваш образ з цими брюками.

Брюки палаццо на високій посадці можна носити з укороченою блузою або топом, який підкреслить високу талію. Не забувайте підібрати високі підбори або туфлі, щоб виглядати ще стрункіше.

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Прямі джинси

Прямі джинси — це чудова базова річ для гардероба. Вони універсальні і можуть бути легко поєднані з різними верхами та взуттям. Незалежно від того, чи ви обираєте класичний або спортивний стиль, прямі джинси завжди виглядають актуально. Вони підійдуть як для повсякденного гардероба, так і для бізнес-зустрічей, якщо поєднувати їх з елегантною блузою та каблуками. Не забувайте, що ви можете грати зі стилізацією, експериментувати з аксесуарами та вибирати джинси різного кольору і дизайну, щоб створити унікальний образ.

Білі і чорні футболки оверсайз

Біло-чорні футболки великого розміру – невід’ємна частина будь-якого гардероба. Вони універсальні, зручні та прості в укладанні. Ви можете одягнути їх із парою вузьких джинсів і туфлів на підборах для вечірньої прогулянки або одягнути їх легінси та кросівки для повсякденного денного образу. Крім того, їх можна легко поєднувати з піджаками, кардиганами чи аксесуарами, створюючи різні образи. Загалом, мати у своєму гардеробі білі та чорні футболки великого розміру — чудовий вибір для невимушених і стильних образів.

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