"Мусимо перемогти або загинути": Андрій Хливнюк пояснив, чому в ЗСУ потрібно йти без повісток

Росіяни хочуть знищили українців не просто як етнос, а фізично. Тому мова йде не конкретно про армію чи службу, а про війну за існування нації, зауважив лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Український музикант Андрій Хливнюк, який вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, заявив, що військовозобов'язаним чоловікам не потрібно чекати повісток, а варто відразу обирати підрозділ та йти захищати своїх рідних. Про це він повідомив в інтерв'ю DW.

Він зауважив, що потрібно захищати дочок та сестер від зґвалтувань, мам від убивств, домівки від грабежів та розбомблень. Хливнюк наголосив, що мобілізація — це необхідність. Люди вже втомилися, проте ті, з ким артист спілкується, стоятимуть дуже довго, до смерті.

З його слів, це велика честь спілкуватися з такими людьми, багато з них не були військовими до повномасштабного вторгнення Росії, тоді як інші воюють вже десять років. Андрій Хливнюк розповів, що ніхто не кине зброю та нікуди не піде, оскільки "вони чоловіки".

Артист зазначив, що мова йде вже не конкретно про армію чи службу, а про війну за існування української нації. Противник хоче українців знищити не просто як етнос, а фізично, як людей.

"Ми мусимо відбитися і мусимо перемогти або загинути", — додав Андрій Хливнюк.

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Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що український музикант Андрій Хливнюк отримав нагрудний знак "Захисник України" від РНБО. Винагороду вручають за зразкове виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану, мужність і героїзм, проявлені під час захисту суверенітету й територіальної цілісності держави.

У лютому в росЗМІ повідомили, що голова російської "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна заспівала пісню "Вахтерам" українського гурту "Бумбокс", лідер якого служить в ЗСУ.