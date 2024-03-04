Названо причину смерті Томаса Кінгстона, чоловіка троюрідної сестри Чарльза ІІІ леді Габріелли

Тіло Томаса Кінгстона було знайдено у флігелі будинку його батьків у Котсуолдсі. Поліція виключила будь-яку причетність третіх осіб.

Про смерть 45-річного Томаса Генрі Робіна Кінгстона, чоловіка леді Габріелли, двоюрідної племінниці покійної королеви Єлизавети ІІ, стало відомо наприкінці минулого місяця. За повідомленням слідства, Кінгстон помер від "вогнепальної рани голови", а поруч із його тілом було виявлено пістолет, пише Еxpress.

Томаса Кінгстона, чоловіка доньки принца і принцеси Майкла Кентських леді Габріелли Кінгстон, було знайдено мертвим у заміському маєтку своєї сім'ї в неділю, 25 лютого, близько 18:00.

Під час розслідування з'ясувалося, що поруч із його тілом у флігелі будинку його батьків у Котсуолдсі було знайдено пістолет.

Розтин показав наявність єдиного вогнепального поранення. Поліція виключила будь-яку причетність третіх осіб і заявила, що обставини не викликають підозр. Старший коронер Кеті Скерретт повідомила суду Глостершира, що Кінгстон сів пообідати зі своїми батьками, але зник після того, як його батько пішов гуляти з собаками.

"Після повернення батька, Томаса вже не було вдома. Приблизно через 30 хвилин мати пішла його шукати. Батько увірвався в замкнену будівлю, де знайшов Томаса мертвим із вогнепальною травмою голови. На місці події був присутній пістолет. Були викликані екстрені служби. Поліція переконана, що смерть не є підозрілою", — повідомила Кеті Скерретт.

Вона додала: "Розтин було проведено доктором Джонсом, консультантом-гістопатологом. Попередньою причиною смерті було названо травму голови. Задовольнившись встановленням особи, первісною причиною смерті та короткими обставинами смерті пана Кінгстона, я можу офіційно розпочати розслідування. Наразі я відкладаю розгляд справи до дати, яку необхідно визначити. На цьому завершується початок розслідування смерті Томаса Генрі Робіна Кінгстона".

Що відомо про Томаса Кінгстона

Томас Кінгстон за професією фінансист. Він одружився з леді Габріеллою, троюрідною сестрою короля Чарльза, у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку в травні 2019 року.

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Кінгстон був випускником Брістольського університету і директором Devonport Capital, фірми, яка спеціалізується на наданні фінансування іншим компаніям. Він також працював у Багдаді у відділі дипломатичних місій Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Раніше Томас зустрічався з Піппою Метьюз, колишньою Піппою Міддлтон, сестрою принцеси Кейт.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що королева Іспанії Летиція та її чоловік король Філіп VI прибули до Великої Британії, щоб вшанувати пам'ять дядька Філіпа, короля Греції Костянтина.