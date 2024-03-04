"Пишаюся тим, яким ти став": Девід Бекхем привітав сина з ювілеєм (відео)

Ексфутболіст поділився з підписниками спогадами про той час, коли його старший син ще був маленьким і вчився ходити. Тоді зіркових сина і батька сфотографували на камеру на футбольному полі.

Зірка футболу Девід Бекхем зворушливо привітав свого старшого сина Брукліна з 25-річчям. Бекхем розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відеоролик, на якому Бруклін Джозеф Пельтц зображений ще маленьким хлопчиком.

На відеокадрах Бекхем стоїть на футбольному полі разом зі своїм ще маленьким старшим сином, який невпевнено робить кроки. І хлопчик, і його батько одягнені в однакову футбольну форму. Коли журналісти фотографують футболіста разом із сином, він змахує сльозу.

"З 25-м днем народження мій великий хлопчик, я так пишаюся тим, якою людиною ти став, і ти завжди зберігав ті ж цінності, з якими виріс, був ввічливим і добрим. Ми так любимо тебе", — написав Девід Бекхем.

Бруклін Бекхем народився 4 березня 1999 року в Портлендській лікарні в Лондоні, в сім'ї Девіда Бекхема і Вікторії Бекхем (у дівоцтві Адамс). Повідомляється, що хлопчика назвали Брукліном, тому що Вікторія дізналася про свою вагітність у Брукліні, Нью-Йорк. Дитинство Брукліна пройшло в Мадриді та Лос-Анджелесі, де його батько грав за "Реал Мадрид" і "Лос-Анджелес Гелаксі". У нього є двоє молодших братів Ромео Джеймс і Круз Девід, а також сестра Харпер Севен. Бруклін почав професійно займатися модельним бізнесом у 2014 році й з'являвся в редакційних статтях і на обкладинках Vogue China, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine і Dazed Korea.

Старший син колишнього англійського футболіста Девіда Бекхема та англійської співачки і модельєра Вікторії Бекхем Фото: brooklynpeltzbeckham/ Instagram

Нагадаємо, у грудні 2023 року стало відомо, що Девід Бекхем провів час із донькою Гарпер і сином Крузом у Нью-Йорку. Футболіст зворушливо звернувся до спадкоємиці.

Крім того, наприкінці жовтня 2023 року Девід Бекхем поділився кадрами з донькою Гарпер. Спадкоємиця Девіда та Вікторії Бекхем прийшла на тренування зіркового батька в ФК "Інтер Маямі".