Наречена Кріштіану Роналду вийшла на подіум під час Тижня моди (фото)

Джорджина Родрігес зʼявилася на Паризькому тижні моди. Вона взяла участь у показі Vetements.

30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес вийшла на подіум під час Паризького тижня моди. Знімками наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, 39, ділиться у своєму Instagram.

Зірка соцмереж зʼявилася на публіці під час показу Vetements. Вона продемонструвала яскраву червону сукню з прізвищем та номером свого коханого. Волосся Джорджина зібрала в охайний пучок та зробила ефектний вечірній макіяж.

"Ще одна мрія здійснилася", — написала мама двох дітей та подякувала засновнику бренду Демні Гвасалії.

Джорджину підтримала її донька від Роналду Алана Мартіна. Також до Парижа прибули троє інших дітей португальського футболіста — Кріштіану-молодший, Єва та Матео. Маленької Белли Есмеральди, яка народилася навесні 2022, на показі не було.

Джорджина Родрігес вийшла на подіум

Про стосунки іспанської моделі та зіркового спортсмена відомо з 2016 року. Вони стали батьками двох спільних дітей — Алани Мартіни та Белли Есмеральди. Також пара виховує інших спадкоємців Роналду від попередніх союзів та сурогатної матері.

Наразі вся родина живе в Саудівській Аравії.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як її однорічна донька вчиться користуватися столовими приборами.

Також Фокус писав про 39-й день народження Кріштіану Роналду в колі родини.