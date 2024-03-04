Мама Джастіна Бібера в день його народження поділилася дитячими фотографіями зірки (фото, відео)

Знаменитий співак відсвяткував свій ювілей. Його тепло привітала не тільки мама, а й дружина Гейлі Болдвін Бібер.

На честь особливого дня, 30-річчя канадського співака Джастіна Бібера його мати, Патті Маллетт, опублікувала дитячі фотографії зірки. Вона склала цілу галерею знімків, починаючи від її вагітності до підліткового віку Бібера, повідомляє Рeople.

48-річна Маллетт почала показ з милого знімка маленького Джастіна зі здивованим виразом обличчя, а потім додала фотографію, на якій вона зображена під час вагітності.

На інших кумедних фотографіях майбутня знаменитість одягнена в капелюх-панаму. Крім цього, Маллетт опублікувала кілька фотографій сина в підлітковому віці. Патті завершила свій показ кадром зі святкування 30-річчя зірки. На фінальному фото можна побачити сяючого співака зі своїми близькими та великим двоярусним тортом зі свічками.

"30 РОКІВ! Просто так. З днем народження, Джастіне. Не буду брехати, я трохи плакала цього тижня, переглядаючи фотографії. Час летить так швидко. Було дивно бачити, як ти став тим, ким ти є сьогодні @justinbieber. Для мене велика честь бути твоєю мамою. Я люблю тебе більше, ніж ти думаєш. Не можу дочекатися, щоб побачити великі речі, які Бог запланував для тебе. У тебе все ще попереду! ", — підписала свій пост Патті Маллетт.

У день його 30-річчя Бібера також привітала його дружина Гейлі Болдвін Бібер. На своїй сторінці в Instagram вона написала: "30! Слова ніколи не зможуть описати красу того, ким ти є. З днем народження тебе... кохання всього мого життя".

Раніше, 29 лютого повідомлялося, що Гейлі та Джастін Бібер сходили до церкви на тлі чуток про розлучення. Пара, яка одружилася 2018 року, спровокувала чутки про серйозні проблеми в шлюбі. Повідомлялося, що причиною стали колишні стосунки та питання, коли вони нарешті стануть батьками.