Соломія Вітвіцька показала подарунок від таємничого шанувальника (фото)

Телеведуча отримала великий букет кремових троянд. Однак від кого їй прийшов такий презент, Соломія Вітвіцька приховала від підписників.

Ведуча Соломія Вітвіцька поділилася з підписниками фотографією романтичного подарунка, який їй піднесли. Знімок Вітвіцька опублікувала в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На світлині зображено великий букет троянд кремового кольору. На їхньому тлі телеведуча намалювала жовте серце. Соломія зберегла інтригу і не написала, від кого отримала цей зворушливий подарунок.

Соломії Вітвіцькій піднесли романтичний подарунок Фото: solomiyavitvitska/ Instagram

Зазначимо, що тільки кілька днів тому Соломія Вітвіцька вперше за тривалий час розповіла про своє особисте життя і повідомила, що тепер не одна. У телеведучої зав'язалися стосунки з Олексієм Сітайлом — колишнім суддею, який від початку повномасштабної війни в Україні добровільно вирушив у зону бойових дій.

Тоді телеведуча написала, що саме Олексій змусив її знову повірити в кохання. Вона уточнила, що зараз у неї з коханою людиною стосунки на відстані. І, замість цукерок і квітів, у них поки що дзвінки по відеозв'язку. Однак це не заважає Соломії чекати на свою кохану людину з фронту.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Соломія Вітвіцька вперше після розлучення розповіла, чи має стосунки. Телеведуча зізналася, що зараз почувається закоханою. Однак у подробиці особистого життя вдаватися не захотіла.

Крім того, Соломія Вітвіцька вперше зізналася, чому досі немає дітей. Вітвіцька зізналася, що вони намагалися зачати дитину з її колишнім чоловіком Владом Кочатковим, однак вона так і не завагітніла. Чому так сталося, вона не знає.