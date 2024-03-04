"Не романтизуйте війну": Vogue Ukraine потрапив у скандал через обкладинку з моделлю і військовою

Користувачі соцмережі зійшлися на думці, що друковану версію журналу мала прикрасити обкладинка з фронтовичкою Оксаною Рубаняк. Однак видавництво випустило номер, для якого використало фото моделі в оточенні курсантів.

Журнал Vogue Ukraine потрапив у скандал через обкладинки весняного номера, на яких було зображено кулеметницю Оксану "Ксену" Рубаняк і модель Карину Мазяр. Користувачі соцмережі Instagram залишили до відповідного допису з фотографіями обкладинки сотні гнівних коментарів, суть яких зводилася до того, що медіа "зробило гламур із війни".

Найбільше критики зібрала обкладинка, на якій модель Карина Мазяр позує в одязі стилю мілітарі, а позаду неї йдуть усміхнені кадети Київського військового ліцею імені Івана Богуна (зазначимо, що знімок зробив Бретт Ллойд).

Кринжово, одягли модель у хакі та помістили на друковану обкладинку, серйозно? Що, боїтеся, що продажі впадуть, якщо реальну військову сфотографувати?

Тобто модель (цивільна жінка) приміряє на себе образ військової, а хлопці з ліцею Богуна — просто створюють необхідне піксельне тло?

Мені цікаво, якби цю обкладинку знімали під час голодомору... було б зображено як модель, усміхаючись, варить перші паростки трави?

Серйозно? Може не будемо робити гламур із війни?

З цією обкладинкою неправильно все, від цивільної моделі до радісного вайбу підліткових журналів 90-х у країні й часі, де ці діти можуть потрапити в м'ясорубку війни вже завтра.

Я не зрозуміла цю обкладинку. Чому посмішки, нам дуже весело? Чому цивільна грає військову? Хіба мало в нас красивих дівчат справжніх військових?

Коли гинуть сотнями щодня, військова тематика, що сміється і посміхається, просто б'є своєю ницістю.

Однак були й ті українці, які виступили на захист ідеї креативної директорки Марти Бертман:

Я військовий, і був радий цим обкладинкам, доки не побачив коментарі. Навіть я, який не має нічого спільного з модою, розумію що це художня зйомка — дзеркало сьогодення. На фото діти, їм усім немає навіть 18 років. Ліцеїсти — майбутні захисники нашої країни. Ви побачите саме таких підлітків у коридорах. Але аж ніяк не сумних і переляканих. Це і є цвіт нації. Чи ви вважаєте, що Україну треба показувати тільки в страху і крові?

Краще б подякували топовим іноземним художникам, професіоналам своєї справи за популяризацію нашої країни та винесення проблем сьогодення у світові маси. Автор чудово впорався зі своїм завданням.

Цікаво спостерігати за всіма порадниками, які накинулися на автора фото і журнал. Знаєте, що мені це нагадує? Це "країна рад". Люди абсолютно не розуміють, якою різною може бути художня форма.

Я в шоці від такої реакції людей. Фото дуже красномовне, сильне, несе купу смислів!

Читаю коментарі й також обурююся. Мій брат добровільно пішов навчатися у військовий ліцей на початку повномасштабної. У 15 років. Зараз хлопцям, які на обкладинці, 17-18 років і більшість із них піде захищати нашу країну. Це наше майбутнє. З більшістю відгуків я не згоден.

Обкладинка Vogue Ukraine, яка стала "яблуком розбрату" серед українців Фото: Vogue

Дискусія розгорілася і навколо альтернативної обкладинки журналу, для якої фотограф зняв кулеметницю Оксану "Ксену" Рубаняк:

Тобто справжню військову та героїню ви поміщаєте на діджитал обкладинку, а для друкованого колекційного видання модель у формі?

Цей варіант обкладинки доцільний, порівняно з друкованим.

Такий важливий номер, вартий збереження для архіву. А реально важливу і знакову людину помістили на діджитал. Серйозно? Фатальна помилка, редактори.

Ця обкладинка краща, ніж та постановочна!

Ось це наша героїня! Її місце на головній обкладинці!

Ця обкладинка найкраща. Тому що в дівчини в очах увесь біль війни. Не романтизуйте війну. Вона жахлива і забрала багато життів.

Діджитал-обкладинка весняного номера Vogue Ukraine, на якій зображена реальна дівчина-військова, сподобалася українцям набагато більше, ніж друкований варіант Фото: Vogue

Нагадаємо, на початку лютого британський Vogue звинуватили в кумівстві. Остання обкладинка Едварда Еннінфула для британського Vogue отримала хвилю хейту через те, що вона внесла "непо-дітей" до списку "40 легендарних жінок".

А в січні 2021 року Камала Гарріс знялася для обкладинки Vogue та опинилася в епіцентрі скандалу. Користувачі соціальних мереж помітили, що шкіра Гарріс має "занадто світлий вигляд" на головній світлині зйомки для глянцю