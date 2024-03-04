Ешлі Робертс у шикарній мінісукні з новим бойфрендом відвідала церемонію Brit Awards (фото)

Співачка мала приголомшливий вигляд на церемонії вручення премії. Вона вперше публічно з'явилася зі своїм новим партнером.

Американська співачка Pussycat Dolls, акторка і телеведуча 42-річна Ешлі Робертс уперше вийшла у світ зі своїм новим бойфрендом 25-річним артистом Джорджем Роллінсоном. 2 березня пара відвідала церемонію вручення музичної премії BRIT Awards 2024, повідомляє Daily Mail.

Відомо, що вони зустрічаються з листопада минулого року. Фотографи помітили їх на вулиці. Ешлі виглядала більш закоханою, ніж будь-коли. Джордж обійняв її за плече і ніс червону сумочку Bottega Veneta вартістю 2 тисячі фунтів стерлінгів (понад 96000 грн. — ред.).

Ешлі Робертс із бойфрендом Джорджем Роллінсоном Фото: Getty Images

Знаменитість продемонструвала струнку фігу в червоній мінісукні на бретелях і сміливому розрізі з боків, рюшами та декором із квітів. Образ вона доповнила срібними босоніжками на високих підборах. Свої довгі світлі локони Ешлі вклала в невимушену зачіску.

Тим часом Джордж був одягнений у сині широкі штани з принтом, які він поєднував з білою футболкою і курткою-сорочкою у велику клітинку.

Ешлі Робертс із партнером Джорджем Роллінсоном Фото: Getty Images

Джордж, який на 17 років молодший за Ешлі, є першим серйозним партнером Ешлі з моменту її розриву з професіональним танцюристом Джованні Пернісом 2020 року.

"Ешлі та Джордж закохані одне в одного. Поки що вони вирішили зберегти свої стосунки в секреті, але поступово почали ділитися фрагментами свого спільного життя в соціальних мережах. Ешлі абсолютно не турбує їхня різниця у віці... у них схожі інтереси, і він надихав її творчо, вона вже давно не відчувала нічого подібного", — повідомив один із друзів пари журналістам.

Раніше, Адель з'явилася на премії Brit Awards у сукні від українського бренду Marianna Senchina, що стало великим сюрпризом для дизайнера.