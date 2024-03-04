Не їжте це перед сном: 5 продуктів, які викликають здуття живота й печію

Якщо після вечері ви часто відчуваєте дискомфорт у травленні, важливо звернути увагу на продукти, які ви вживаєте. Існує низка продуктів, які не рекомендується їсти перед сном, щоб не спровокувати печію та здуття живота.

Комфортний сон багато в чому залежить від того, наскільки щільною була ваша вечеря. Якщо ви їсте безпосередньо перед сном або вживаєте на вечерю важкі для перетравлення продукти, вашому організму складно буде повноцінно відпочити та відновитися. Дієтологи назвали продукти, від яких потрібно відмовитися, якщо ви хочете налагодити травлення і сон. Про це пише She Finds.

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Макарони

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Макарони є поширеним продуктом харчування, проте слід з обережністю вживати їх перед сном, особливо в поєднанні з кислим томатним соусом. "Макарони — не ідеальна їжа на ніч, тому що вони зазвичай складаються з рафінованих вуглеводів, які швидко розщеплюються і відкладаються у вигляді жиру", — зазначає дієтолог Ліза Річардс Якщо ви збираєтеся їсти макарони перед сном, що все ще не ідеально, то обирайте цільнозернові, щоб запобігти здуттю живота і збільшенню ваги.

Гостра їжа

Не можна їсти перед сном гострий соус, перець або іншу гостру їжу, оскільки це може призвести до розладів шлунка протягом ночі, зазначають дієтологи. "Гостра їжа може спричинити розлади шлунково-кишкового тракту, як-от печія та рефлюкс", — додає Річардс. "Це спричинить занепокоєння та біль, які не дадуть вам заснути, спровокувавши надмірний стрес і занепокоєння".

Молочні продукти

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Дієтолог Шерон Пуелло зазначає, що потрібно уникати вживання у вечірній час сирів з високим вмістом лактози, таких як фета і рікотта, особливо якщо ви страждаєте від хронічного здуття живота. За її словами, ці продукти часто спричиняють здуття живота, розлад шлунка та інші проблеми з травленням, якщо їх вживати безпосередньо перед сном. "Загалом, коли справа стосується молочних продуктів, здуття живота найчастіше відбувається через вміст лактози в конкретній їжі або напої", — пояснює дієтологиня.

Гамбургери

Фастфуд сам по собі не є здоровим вибором у харчуванні, а якщо його з'їсти на ніч, то це може спровокувати збільшення ваги та безсоння. Річардс зазначає, що жирні гамбургери перед сном ніколи не є гарною ідеєю, адже вони, найімовірніше, не тільки спричинять ранкове здуття живота, а й розлад шлунка. "Надлишок жиру може викликати проблеми зі шлунком і травленням, через які ви можете не спати ночами", — попереджає вона.

Цибуля

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Цибуля багата поживними речовинами, у ній мало калорій, але водночас багато клітковини, мінералів та вітамінів. Однак для деяких людей вживання цибулі може мати неприємні наслідки, коли справа стосується здоров'я травної системи.

Доктор Олівія Йост попереджає, що надмірне вживання цього овоча може призвести до кислотного рефлюксу. "Люди часто виявляють, що надмірне вживання цибулі може бути пов'язане з посиленням печії", — зазначає вона.

Вживання цибулі в сирому вигляді, за даними Центрів здоров'я травної системи може викликати особливо подразнювальний ефект. Щоб звести до мінімуму ризик печії, рекомендується готувати її перед додаванням у їжу.

Але не тільки сирі овочі можуть спричинити проблеми з травленням, винуватцем можуть бути також спеції. "Найчастіше консерванти в порошкоподібних спеціях ускладнюють їхнє перетравлення. Цибуля є частиною сімейства цибулевих, що є доволі поширеною, але у деяких людей є до неї чутливість", — пояснює Бест. "Це може призвести до подразнення шлунково-кишкового тракту, газоутворення, здуття живота і нудоти".

Нагадаємо, дієтологи рекомендують напої для боротьби зі здуттям живота, які допоможуть швидко поліпшити ваше самопочуття.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.