Як позбутися здуття живота: 5 напоїв для миттєвого результату

Святкові дні небезпечні переїданням та неминучим здуттям живота. Дієтологи рекомендують напої для боротьби з неприємними симптомами, які допоможуть швидко поліпшити ваше самопочуття.

Related video

Здуття живота — це відчуття стиснення, тиску або повноти в кишечнику. Здуття може варіюватися від легкого дискомфорту до дуже болісного стану. У більшості людей воно минає через деякий час, але в декого спостерігається повторюване здуття живота, яке може бути спричинене проблемами з травленням або гормональними коливаннями. Про це пише Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Найпоширенішими причинами здуття живота є надлишок кишкових газів, надто велика кількість їжі або надто швидке її споживання. Якщо здуття живота не проходить або ви стурбовані цим, проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Якщо ж у вас легке здуття і ви хочете отримати швидке полегшення, то можете випити кілька напоїв, які можуть допомогти.

Кефір

Фото: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Кефір — кисломолочний напій, багатий на пробіотики, сприяє травленню і допомагає позбутися здуття живота. "Присутні в ньому корисні мікроорганізми допомагають розщеплювати їжу в кишечнику, тим самим зменшуючи газоутворення, здуття живота та інші травні дискомфорти", — пояснює Лорен Манакер. Крім того, кефір також сприяє збалансованій кишковій мікробіоті, що вкрай важливо для загального здоров'я травної системи. "Дослідження показало, що після того, як люди щодня протягом трьох тижнів вживали пробіотичні штами, що містяться в кефірі, спостерігалося зменшення здуття живота", — каже Манакер.

Імбирний чай

Наступного разу, коли ви відчуєте здуття живота, випийте чашку імбирного чаю, — каже магістр медичних наук Аманда Сауседа. "Це чудовий засіб для травлення, тому що він сприяє спорожненню шлунка, а отже, допомагає полегшити здуття живота". Крім того, імбир є вітрогінним засобом, а це означає, що "якщо ви відчуваєте здуття живота через гази, то імбирний чай також може допомогти", — пояснює Сауседа.

Зелений чай

Фото: Pixabay

"Коли справа доходить до боротьби зі здуттям живота, зелений чай відіграє ключову роль завдяки високому рівню антиоксидантів і катехінів", — каже Малина Малкані. Крім інших переваг для здоров'я, катехіни мають сильні протизапальні та антиоксидантні властивості, які допомагають заспокоїти травний тракт, зменшити газоутворення в кишківнику та здуття живота. Малкані каже: "Я люблю доповнювати трапезу чашкою зеленого чаю, щоб допомогти моєму організму оптимізувати травлення і почуватися бадьоріше".

Вода

"Іноді найкраще повернутися до основ", — каже Меггі Мун, магістр медичних наук. Мун пояснює, що вода — це простий, але гарний спосіб полегшити здуття живота, спричинене закрепом, внаслідок зневоднення. Коли в організмі недостатньо води, він вбирає воду з їжі, що призводить до затвердіння випорожнень і утруднення їх проходження, тобто до закрепу. Коли випорожнення затримуються в кишечнику, у бактерій з'являється більше часу для їхнього метаболізму за допомогою ферментації, унаслідок чого виділяється газ, що спричиняє здуття живота. Саме в цей момент питна вода може допомогти відновити баланс, полегшити дефекацію й усунути причину здуття живота.

Золоте молоко

Фото: Freepik

Золоте молоко виготовляється шляхом поєднання куркуми, молока, чорного перцю, імбиру та невеликої кількості меду або іншого підсолоджувача. Куркума — яскраво-помаранчевий корінь, схожий на імбир, містить сполуку під назвою куркумін. "Дані, опубліковані в Британському медичному журналі, показують, що куркумін може допомогти зменшити здуття живота. Так само і імбир є поширеним засобом від здуття живота", — пояснює Манакер.

Нагадаємо, дієтологи назвали 6 суперпродуктів, які поліпшать травлення і здоров'я кишечника.

Раніше Фокус писав про те, які 4 приховані ознаки свідчать про те, що у вас не все гаразд із кишечником.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.