Дієтологи назвали 6 суперпродуктів, які поліпшать травлення і здоров'я кишечника

Обов'язково включіть у свій раціон продукти, які допоможуть поліпшити травні процеси та підтримати здоров'я кишківника.

Підтримка травлення та здоров'я кишківника важлива з очевидних причин, особливо, якщо ви стикалися з проблемами шлунково-кишкового тракту в минулому. Здоровий кишківник впливає не тільки на процеси травлення, а й підтримує наше імунне здоров'я, а навіть впливає на когнітивні функції. Про це пише Eat This, Not That.

Існує безліч чинників, здатних впливати на здоров'я нашого травлення і кишечника, включаючи генетику, спосіб пологів (природні пологи і народження через кесарів розтин) і використання певних ліків. І коли справа доходить до нашого харчування, деякі продукти можуть значно підтримати здоров'я кишківника, тоді як інші можуть, навпаки, погіршити ситуацію. Як правило, дієта, багата на оброблені продукти, дієта з низьким вмістом фруктів та овочів і велика кількість алкоголю в раціоні, можуть негативно вплинути на здоров'я кишківника.

З іншого боку, харчування, багате продуктами рослинного білка (наприклад, горіхами і бобами), ненасиченими жирами (наприклад, авокадо і оливковою олією) і клітковиною, позитивно впливає на здоров'я. Ферментовані продукти можуть забезпечувати організм пробіотиками або корисними бактеріями, які також можуть допомогти контролювати здоров'я травної системи.

Перед вами 6 продуктів, які володіють унікальними властивостями, які сприяють поліпшенню травлення й здоров'ю кишечника.

Крес-салат

У традиційній медицині крес-салат — це зелень, яку використовують для полегшення проблем із травленням. Він низькокалорійний і є природним джерелом клітковини — поживної речовини, яка підтримує здоров'я травної системи. Дані, опубліковані в Журналі харчування, свідчать, що вживання крес-салату та інших овочів родини хрестоцвітих може допомогти позитивно змінити мікробіом кишечника, допомагаючи йому відновити здоровий баланс "хороших" бактерій.

Фісташки

Фісташки — це рослинне джерело повноцінного білка, яке містить 3 грами клітковини на порцію. Дані показують, що поєднання клітковини і фітохімічних речовин, присутніх у фісташках, може досягати частини товстої кишки, що в кінцевому підсумку допомагає модулювати склад мікробіома. В одному дослідженні, що порівнює вплив фісташок і мигдалю, фісташки показали вищий ефект, оскільки вони збільшують кількість потенційно корисних бактерій та підтримують наше здоров'я.

Поєднання клітковини, здорових жирів і рослинних білків, які містять фісташки, допомагає знизити рівень цукру в крові у людей з діабетом.

Кефір

Кефір — це ферментований молочний напій, який містить молочнокислі бактерії, що робить його джерелом харчових мікроорганізмів, які позитивно впливають на здоров'я кишківника і можуть запобігати його запаленню. Цей продукт позитивно впливає на баланс мікробіома кишківника та чинить протизапальну дію — два важливі аспекти для вашого здоров'я. Дані засвідчили, що за регулярного вживання кефіру збільшується кількість корисних бактерій у кишечнику.

Чорнослив

Одна порція чорносливу містить 3 грами розчинної та нерозчинної клітковини, яка допомагає підтримувати здоров'я травної системи. Дослідження, в якому оцінювали сорок пацієнтів із закрепами протягом 8 тижнів, показало, що вживання 50 грамів чорносливу щодня (близько 4-6 чорносливів) призводило до поліпшення стабільності та частоти випорожнень.

Банан

Як і багато фруктів, банани є джерелом клітковини, яка є поживною речовиною, що підтримує травлення і здоровий мікробіом кишківника за допомогою регулярного випорожнення. І якщо ви шанувальник злегка недостиглих бананів (тобто тих, у яких злегка зелена шкірка), знайте, що ви отримуєте велику кількість пребіотичної клітковини, з'їдаючи цей фрукт. Пребіотики діють як "паливо" для пробіотичних бактерій, допомагаючи підтримувати здорову мікрофлору кишечника.

Часник

Крім надання яскравого смаку, часник містить пребіотичні компоненти, антибактеріальні сполуки та сполуки сірки, які допоможуть підтримувати наше здоров'я унікальними способами. Зокрема, було доведено, що пребіотичний ефект підтримує ріст штаму пробіотичних бактерій ацидофілін, який приносить користь людям, що страждають на розлади травлення.

Часник також є чудовим доповненням, якщо ви прагнете скоротити споживання натрію, оскільки цей інгредієнт може надати вашим рецептам приємного смаку без додавання додаткової солі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.