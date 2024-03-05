Дочка Вілла Сміта знялася топлес для просування нової пісні

Дівчина з 10 років займається музикою і зараз просуває свій новий трек під назвою "Symptom Of Life". Його прем'єра запланована на 12 березня.

23-річна Віллоу Сміт, дочка оскароносного голлівудського актора Вілла Сміта і співачки, актриси і письменниці Джади Пінкетт Сміт, яка будує музичну кар'єру, зайнялася просуванням своєї нової пісні "Symptom Of Life" і представила в соцмережі обкладинку синглу. Дівчина опублікувала в соцмережі чорно-біле фото топлес.

На знімку вона позує в одних джинсах з низькою посадкою, обхопивши груди руками і закривши очі. Її волосся укладене в геометричну зачіску з аксесуарами, що нагадують палички для їжі.

У підписі до фото вона повідомила, що її нова пісня виходить уже 12 березня.

Віллоу Сміт у сміливій фотосесії Фото: willowsmith

Автор обкладинки — фотограф Саломе Гоміс-Трезізе, яку Віллоу вказала в підписі до Instagram.

Кількома днями раніше дівчина поділилася відео, де представлені перші кілька тактів її нової пісні. На записі видно, як артистка сидить на стільці на зеленому тлі.

На ній — білий топ і джинси з високою талією. Віллоу позує без взуття, але з не менш футуристичною зачіскою, ніж на обкладинці треку.

Міс Сміт давно займається музикою. Свою першу пісню "Whip My Hair" вона випустила у віці 10 років. Дівчина вже встигла пограти на розігріві Machine Gun Kelly, а також працювала зі старшим братом Джейденом.

Візуал її останньої пісні був випущений 2 листопада 2023 року. На ньому зображена красуня в чорній майці та штанах, яка співає на білому тлі.

Минулого року в інтерв'ю Віллоу зізнавалася, що давно страждає нападами тривожності, і це чимало отруює їй життя. Щоб побороти тривожність, вона навіть створила гурт The Anxiety з музикантом Тайлером Коулом 2019 року. Вони випустили свій дебютний однойменний альбом 13 березня 2020 року в день, коли США накрила пандемія коронавірусу. Уже три з половиною роки Віллоу перебуває "в абсолютно іншому творчому просторі" і переосмислює розлад.

Раніше Фокус писав, що дочка Вілла Сміта зізналася у спробі суїциду в 10-річному віці.