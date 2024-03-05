Повернення Гаррі та Меган у королівську сім'ю можливе тільки за підтримки принца Вільяма, — експерт

Королівський експерт припустив, що можна буде побачити повернення Сассексів до Великої Британії вже цього року. Він вважає, що Меган Маркл було б добре повернутися до Великої Британії разом із Гаррі та їхніми двома дітьми.

Колишній королівський дворецький і експерт з етикету Грант Гарольд вважає, що принц Гаррі та Меган Маркл незабаром можуть повернутися в королівську сім'ю, якщо принц Вільям дасть своє благословення, повідомляє Мirror.

Герцог і герцогиня Сассекські відсторонилися від своїх королівських обов'язків 2020 року, але відтоді Гаррі оголосив про свої плани повернутися до Великої Британії. Після короткої поїздки до Лондона, щоб провідати хворого короля Чарльза ІІІ, Гаррі в програмі "Доброго ранку, Америко" сказав: "У мене заплановані інші поїздки, які проведуть мене через Велику Британію або назад до Великої Британії. Мені хотілося б бачитися з моєю сім'єю якомога частіше".

Грант Гарролд вважає, що Меган і Гаррі можуть повернутися в королівську сім'ю, незважаючи на їхню багаторічну ворожнечу. Однак для цього парі доведеться налагодити стосунки з принцом Уельським.

Принцеса Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та герцогиня Меган Маркл Фото: Getty

Грант, який пропрацював на монарха сім років, визнав, що важко сказати напевно, чи повернуться Меган і Гаррі як повноправні члени королівської сім'ї, але припустив, що "це можливо". На його думку, королівській родині доведеться змінити свої натягнуті стосунки, перш ніж "можна буде возз'єднатися".

"Він (принц Гаррі — ред.) міг би обговорити зі своїм братом можливість відновлення своїх королівських обов'язків, але очевидно, що за останні кілька років сталося так багато всього, і в цьому потрібно розібратися, перш ніж Сассекси повернуться назавжди", — прокоментував експерт. Він вважає, що відносини, які склалися, не "занадто далеко зайшли", їх можна виправити.

В останні роки Гаррі та Вільям посварилися. Герцог Сассекський докладно описав натягнуті стосунки з братом у своїх мемуарах. Гаррі звинуватив Вільяма в тому, що він назвав Меган "важкою", "грубою" і "різкою". Під час сварки між братами зав'язалася бійка. "Вільям схопив мене за комір, розірвав мою прикрасу і збив мене на підлогу", — написав у книзі принц Гаррі.

Грант згадав, наскільки близькими були Гаррі та Вільям, коли герцог Сассекський працював у королівській родині. Він також вважає, що Меган Маркл було б добре повернутися до Великої Британії разом із Гаррі та їхніми двома дітьми — принцом Арчі та принцесою Лілібет. Колишній дворецький припустив, що шанувальники королівської сім'ї можуть навіть побачити повернення Сассекському до Великої Британії вже цього року.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що принц Вільям "блокує" повернення Гаррі в королівську сім'ю, щоб захистити свою дружину. Експертка Гелена Чард заявила, що у принца Вільяма "свої особисті проблеми" і він навряд чи дозволить принцу Гаррі "повернутися назад у сім'ю".