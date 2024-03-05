Дочка Бріжит Макрон розкрила подробиці роману матері з учнем

Коли 39-річна Бріжит почала стосунки з 15-річним Еммануелем, її троє дітей зіткнулися з тиском суспільства. Найбільше переживала Тіфен Озьєр, якій на той момент виповнилося всього 10 років.

Діти Бріжит Макрон вперше розповіли, як вони сприйняли стосунки матері з Еммануелем Макроном, який був молодший за неї на 25 років. Про це вони поговорили з журналістами в інтерв'ю Paris Match.

Коли між Бріжит і Еммануелем почалися стосунки, їм було 39 і 15 років відповідно. У Бріжит вже було троє дітей, а в школі, в якій навчався її обранець, вона викладала літературу і театральне мистецтво. Роман вчительки з учнем справив негативне враження на жителів патріархального міста Ам'єн і позначився на дітях Бріжит.

Тіфен Озьєр — наймолодшій доньці Бріжит — тоді було всього десять років. Але атмосфера, в яку вона потрапила через роман матері, засуджуваний суспільством, завдавала їй страждань.

"Я багато чого дізналася про людську природу. Ще не було ери соцмереж, але ми були в маленькому провінційному містечку. Усім усе відомо", — розповіла журналістам Озьєр.

Вона додала, що, попри нападки з боку жителів міста, Еммануель Макрон і його мати продовжили стосунки. На думку Озьєр, це свідчило про те, що почуття були справжніми та сильними. Крім того, жінка зазначила, що саме в дитинстві вона отримала урок великої терпимості та навчилася рухатися по життю, "не прислухаючись до периферійних шумів".

Нагадаємо, раніше Бріжит Макрон розповідала про роман з Емманюелем. Вона зізналася, що чекала десять років, перш ніж вийти заміж за Еммануеля Макрона. І робила це заради своїх дітей.

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