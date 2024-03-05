Абсолютна копія Кейт Мосс вийшла на подіум (відео)

Гості шоу спочатку подумали, що перед ними — справжня супермодель. Деніз практично не відрізнити від оригіналу.

43-річна Деніз Онона з Ормскірка, графство Ланкашир, яку називають найточнішим двійником британської супермоделі Кейт Мосс, вийшла на новий рівень. Якщо раніше вона просто з'являлася на вулиці у вбраннях, схожих на ансамблі знаменитості, чим дивувала перехожих, то тепер з'явилася на подіумі. Британка взяла участь у показі нової жіночої колекції бренду Marine Serre на Тижні моди в Парижі. Відповідними відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Онона, яка насправді є професійним імітатором і називає себе "двійником Кейт Мосс № 1 у світі" та має нік iamnotkatemoss, упевнено йшла подіумом у білій сорочці оверсайз, чорній шкіряній куртці з тисненням і таких самих штанах.

Вона навіть використала товсту чорну підводку для очей, дуже схожу на ту, якою фарбується Кейт, і залишила волосся розпущеним і злегка скуйовдженим.

У соцмережі Деніз показала і примірку для показу, позуючи в чорно-білому образі і тренуючись ходити подіумом.

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Поява Онони в показі для багатьох стала великою несподіванкою, оскільки гості шоу цілком серйозно подумали, що це Кейт Мосс. Правда багатьох розчарувала.

"Так ця леді не Кейт Мосс? Це абсолютно неприємно", "Вони схожі на близнюків...", "Коли я побачив відео її виходу, я зрозумів: лол, вихід був недостатньо впевнений", "Вона більше схожа на Кейт Мосс, ніж сама Кейт Мосс", — пишуть у коментарях.

Що стосується справжньої Кейт Мосс, то минулого тижня її помітили в Парижі разом з її 21-річною дочкою-моделлю Лілою Мосс, яка брала участь у показі нової колекції Стелли Маккартні.

Раніше Фокус писав, що Онона привітала Мосс з ювілеєм.