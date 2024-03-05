Зміна сезону: 7 ефективних порад для підтримки імунітету навесні

Міжсезоння — час, коли ми часто зустрічаємося із застудами через ослаблений імунітет. Ці прості поради допоможуть підтримати вашу імунну систему під час зміни пір року.

Початок весни доволі суперечливий час через часту зміну погоди та величезне бажання скоріше зняти теплі речі. Щоб прожити весну без постійної закладеності носа, першіння в горлі або утрудненого дихання, потрібно подбати про зміцнення імунітету. Про те, як підтримати імунну систему в період міжсезоння, пише Vogue Italia.

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Займайтеся улюбленою справою

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"Займайтеся діяльністю, яка виробляє окситоцин, гормон любові", — пропонує психотерапевт Дебора Мелоні. "Це може бути за допомогою танцю, сміху або простих речей, таких як спылквання і фізичний дотик. Наука також підтверджує це: численні дослідження показують, що достатня кількість окситоцину необхідна для підтримання імунного гомеостазу, для забезпечення хорошого імунного нагляду, що допомагає виявляти потенційні загрози, і навіть для придушення імунних порушень, пов'язаних зі стресом.

Пережовуйте їжу

Правильне пережовування продуктів важливе для забезпечення організму всіма поживними речовинами, необхідними для підтримки здоров'я імунної системи. Згідно з дослідженнями, проведеними Манчестерським університетом, крім забезпечення адекватного функціонування травної системи, механічна дія жування активує вивільнення клітин Th17, які є фундаментальною частиною адаптивної імунної системи організму. А адаптивний імунітет важливий, оскільки він бореться з чужорідними речовинами і переносить дружні корисні бактерії.

Ловіть сонячні промені

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Вплив сонячного світла — в ідеалі до 9 ранку — підвищує рівень серотоніну, нейромедіатора, який відіграє важливу роль у правильному функціонуванні багатьох систем організму. Крім стимулювання секреції лейкоцитів, рецептори серотоніну допомагають модулювати периферичну імунну систему, яка працює разом із центральною імунною системою і відповідає за всі імунні реакції, що відбуваються за межами мозку.

Додайте цинк

Крім збільшення виробництва лейкоцитів, цинк відіграє активну роль у зміцненні імунної системи, активуючи ферменти, що розщеплюють білки, які є у вірусах і бактеріях. Це робить їх менш вірулентними та знижує ймовірність заподіяння шкоди. Цинк також може бути корисним з віком, коли імунна система піддається природному занепаду, так званому імунному старінню, коли імунна система не може адекватно захистити себе від нових загроз, що робить її вразливою. Цинк відновлює баланс для сильнішого захисту.

Будьте активні

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Рух і регулярні фізичні вправи є невід'ємною частиною практично всіх процесів відновлення, проте важливо наголосити на їхній профілактичній ролі в підтримці імунітету. "Підвищення регулярної щоденної фізичної активності може поліпшити активність імунних клітин і Т-лімфоцитів, які відіграють вирішальну роль у нейтралізації хвороботворних мікроорганізмів", — каже фізіолог клінічних вправ Вікторія Андерсон. Якщо можете, спробуйте включити в програму тренувань вправи з обтяженнями: "Було доведено, що вправи з обтяженнями стимулюють вироблення важливих міокінів, змінюють кількість лейкоцитів (що має фундаментальне значення для профілактики та контролю захворювань) і покращують імунну відповідь", — пояснює експерт.

Запасайтеся вітаміном D

Як і серотонін, вітамін D допомагає підтримувати адаптивні та вроджені імунні реакції організму. Здебільшого він синтезується організмом за рахунок поглинання сонячного проміння шкірою, тому в деяких північних країнах і регіонах його важко отримати в достатній кількості, особливо в зимові місяці. "Дослідження показують, що вітамін D збільшує вироблення певних білків, які можуть боротися з інфекціями", — зазначає Джессіка Лав. "Крім того, він допомагає контролювати сигнали імунної системи та підтримує початкову систему захисту від інфекцій".

Загартовуйтеся

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Гарна новина для тих, хто вже є шанувальником загартовування: згідно з дослідженнями, вплив холодної води на шкіру стимулює вироблення лейкоцитів. Лейкоцити, що циркулюють у крові, є першою лінією захисту від інфекцій та хвороб. Дослідження, проведене в Нідерландах, показало, що ті, хто приймав холодний душ по 30, 60 або 90 секунд протягом 90 днів, хворіли на 29% рідше, ніж ті, хто цього не робив.

Нагадаємо, дієтолог назвала 10 продуктів, які підтримають організм у міжсезоння,

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.