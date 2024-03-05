Не лише чорний: який колір волосся старить жінок (фото)

Весна вже починає набирати обертів, а це означає, що прийшов сезон змін, нових зачісок та кольору волосся. Чомусь саме весною у жінок прокидається бажання експериментувати зі своєю зовнішністю та ставати яскравішою і впевненішою в собі.

Саме тому багато жінок схиляються не просто змінити зачіску, а й кардинально змінити колір волосся. Звісно при зміні іміджу краще консультуватися з фахівцями, щоб вдало підібрати новий образ. Однак, якщо все ж бажання змін сильніше за думку будь-кого вам варто знати, які відтінки кольору можуть змінити вашу зовнішність та постарити вас за пару годин. Які відтінки здатні додати жінці віку, розповіла колорист Іра Моравська.

Фото: https://th.bing.com/

Чорний з синім пігментом

Перш за все відмовитися варто від чорного, особливо того, що з синім пігментом. Жодну жінку ще такий відтінок не освіжив. Чорний колір з синім пігментом додає віку, оскільки підкреслює будь-які ознаки сивини або зморшкуваті лінії на обличчі.

Фото: https://th.bing.com/

Холодні відтінки

Якщо ви володарка довгого пористого волосся, тоді не варто обирати холодні відтінки тому, що на вашому волоссі вони будуть виглядати матово і без блиску. Через це цілком можливо, що холодний відтінок фарби на кучерявому волоссі робитиме вас старішою. Колір може виглядати не природно, або не гармоніювати з тоном шкіри, що також може додавати кілька зайвих років.

Також колорист рекомендує не використовувати відтінки кольору Баклажан і Вишня. За її словами, вони не пасують молодим чарівним леді.

Читайте також: Жіноче взуття на весну на плоскому ходу, яке буде в тренді у 2024

Фото: https://i.pinimg.com/ та https://i.pinimg.com/

Баклажан

Баклажановий колір волосся може виглядати стильно та елегантно, але деяким людям цей колір може додати певної візуальної ваги та віку. Баклажановий колір волосся може старити залежно від типу зовнішності тому підбираючи такий колір варто проконсультуватися з фахівцем.

Перш за все баклажановий колір волосся може не підійти людям з дуже світлою шкірою або яскраво-вираженим типом зовнішності, оскільки він може зробити обличчя блідим або нездоровим.

Фото: https://th.bing.com/

Вишня (червоний)

Вишневий колір може бути молодіжним і веселим вибором для волосся, але він також може зістарити деяких людей залежно від їхнього тону шкіри

Вишневий колір волосся може не підходити людям з дуже блідою шкірою або холодним підтоном. Цей відтінок може виділятися на такій шкірі негативно, роблячи обличчя більш блідим або зневодненим. Також, вишневий колір може бути не підходящим для людей з волоссям певних текстур або кольорів очей, оскільки це може зробити їхній зовнішній вигляд непривабливим.

Як розповідає Ірина Моравська в моді зараз натуральне сиве волосся, але це актуально для дівчат 60+. Колорист впевнена, що для молодшого віку це ще ранувато.

Нагадаємо, раніше ми писали, базовий взуттєвий гардероб на весну 2024. Крім цього, як прати речі, щоб вони слугували довше.