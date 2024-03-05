"Дюна: Частина друга" бʼє рекорди в кінотеатрах і серед критиків

Продовження культової історії стартувало 29 лютого 2024 року. Втім, уже може похвалитися рекордами.

"Дюна" Дені Вільньова викликала позитивну реакцію як у критиків, так і в шанувальників кіно. Про це пише Variety.

Науково-фантастична епопея побила безліч нових рекордів. Згідно з даними прокату в Північній Америці, реліз заробив колосальні 81,5 млн доларів протягом перших вихідних.

Такі цифри роблять це найбільшими прем’єрними вихідними у 2024 році з точки зору внутрішнього прокату.

Кадр з фільму "Дюна" Фото: Скриншот

Також це найбільший світовий вікендовий прокат відтоді, як "Барбі" вийшла в кінотеатри з 356 млн доларів доходу в липні 2023 року.

А на Rotten Tomatoes фільм з Тімоті Шаламе в головній ролі отримав 94%.

Беручи до уваги закордонні цифри, друга "Дюна" вже заробила 178,5 млн доларів у всьому світі – і це лише за одні вихідні. Це вагоме досягнення, оскільки жоден фільм не перевищив позначку в 100 млн доларів у країні у 2024 році.

Наразі найприбутковіші фільми року це "Бджоляр", "Боб Марлі: Одне кохання" та "Злі дівчата".

У другій "Дюні", окрім Шаламе, зʼявилися Зендея, Остін Батлер, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пʼю та інші. Перша частина історії вийшла наприкінці 2021 року.

Трейлер "Дюни"

""Дюна: Частина друга" розкаже про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які знищили його родину. Між коханням усього свого життя та долею відомого всесвіту він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке лиш він може передбачити", — йдеться в підписі до трейлеру.

Нагадаємо, "Дюну" знімали на українські обʼєктиви.

Також Фокус писав про появу Ані Тейлор-Джой на премʼєрі "Дюни".