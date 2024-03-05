Що одягнути в офіс? 5 не нудних ідей жіночих образів на роботу, які зроблять вас особливою (фото)

Офісний стиль відноситься до дрес-коду або загальної естетики, яка зазвичай пов’язана з професійним робочим середовищем. Зазвичай це формальний або діловий одяг, наприклад, костюми, сорочки, блузи, штани, спідниці та закрите взуття. Конкретні вимоги до офісного стилю можуть відрізнятися залежно від галузі та корпоративної культури.

Щоб зберегти професійний вигляд на робочому місці, важливо дотримуватися принципів офісного стилю. Однак, кожна жінка завжди прагне виглядати особливо. Саме тому Фокус підготував підбірку ідей жіночих речей для офісу, які виглядатимуть не нудно.

Асиметрична спідниця чи спідниця на запах

Замініть спідницю-олівець на асиметричну чи спідницю на запах і образи стануть цікавішими. Асиметричні спідниці – стильний і модний варіант для офісу. Вони можуть додати вашому робочому одягу унікальний штрих, зберігаючи при цьому професійний вигляд. Поєднання асиметричної спідниці з блузкою або блейзером може створити шикарний і вишуканий образ. Ви також можете додати деякі аксесуари, як-от яскраве намисто або пояс, щоб завершити образ.

Укорочений жакет

Укорочений жакет чудова альтернатива звичайному жакету. До того ж він подовжує ноги і його зручно носити під верхнім одягом. Саме тому укорочений жакет спокійно можна носити в офісному середовищі для створення професійного вигляду. Такий жакет може мати класичний крій і виглядати стильно та елегантно. Його можна поєднувати з брюками або спідницею під офісний костюм. Загалом укорочений жакет для офісного гардероба — це сміливий та стильний вибір! Він дозволяє виражати свою індивідуальність і створює сучасний вигляд.

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Боді або лонгслів в авангардному стилі

Авангардна мода часто розширює межі традиційних норм і відома своїм експериментальним і мистецьким підходом. Боді або лонгслів в авангардному стилі — це чудова альтернатива блузкам. Вони чудово виглядають як самостійно, так і в якості першого шару.

Лонгсліви в авангардному стилі для офісного образу можуть включати структурований оверсайз силуети з унікальними асиметричними деталями. Шукайте лонгсліви з нетрадиційних матеріалів, таких як шкіра або прозорі тканини, і вибирайте сміливі кольори або принти, щоб зробити акцент. Поєднуйте їх із брюками або спідницею-олівцем для сучасного та вишуканого офісного вбрання.

Сумка із жорстким каркасом

Яскрава сумка, яка тримає форму. Вона стане акцентом в будь-якому ахроматичному образі. Однак обирайте саме жорстку форму, оскільки вона виглядає більш суворо і формально.

Для професійного офісного образу відмінним вибором буде структурована сумка-тоут або витончена сумка для ноутбука. Ви можете вибрати шкіру або штучну шкіру нейтрального кольору, як-от чорний, коричневий або темно-синій, щоб доповнити свій офісний одяг. Відомі бренди пропонують стильні та функціональні варіанти робочих сумок із жорстким каркасом. Обов’язково обирайте розмір, який відповідає вашим повсякденним речам, таким як ноутбук, документи та особисті речі.

Краватка

Краватка у цьому сезоні вона додасть не тільки суворості, але й стилю. Краватка — це чудовий аксесуар для офісного стилю і не лише для чоловіків. Вона може бути поєднана з блузкою або сорочкою і допомагає створити офіційний і стильний вигляд. Для більш жіночного вигляду, можна поєднати краватка з жакетом або спідницею на вибір. Не забувайте, що колір і дизайн краватка також грають важливу роль у створенні гармонійного образу. Зазвичай краще обирати краватка з нейтральними кольорами, такими як чорний, сірий, синій або коричневий, щоб доповнити і офіційно завершити ваш образ.

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