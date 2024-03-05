Тренди, які втратили свою актуальність весною 2024 (фото)

Глобальні тренди формуються на роки вперед, мікро-тренди заходять до нас на сезон-два. Саме тому в трендах часто змінюється все і важливо за цим слідкувати.

Кожна жінка хоче виглядати стильно. Саме тому їй варто орієнтуватися в світі моди, аби розуміти, які речі вже варто відправити на зберігання, а які все ж доведеться придбати у свій гардероб. Стиліст Анастасія Мальцева підготувала добірку мікро-трендів, які вже втратили актуальність і більш не в моді.

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/

Від розцяцькованих корсетів до мінімалістичних топів

Принтові корсети дійсно стали трендом в моді і були актуальні кілька сезонів. Вони додавали оригінальності та стилю будь-якому образу. Можна було знайти різноманітні принти, такі як квіти, геометричні візерунки, абстракції тощо. Носили корсети з принтами на тонкій блузці або навіть поверх светра для стильного луку! Однак на заміну їм прийшли мінімалістичні топи, які швидко витіснили корсети. Базові топи для жінок можна комбінувати зі спідницями, брюками або шортами. Вони виглядають чудово як з джинсами, так і зі спідницями, легінсами або штанами. Ви можете створювати безліч різних стильних образів, поєднуючи базові топи з різними предметами одягу.

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/

Від товстих підборів та платформ до витончених Кітен Хілс

Масивні підбори були популярним трендом взуття в останні роки, пропонуючи стиль і комфорт. Багато модельєрів і брендів включили туфлі на масивних підборах у свої колекції взуття, пропонуючи сучасний і універсальний варіант для тих, хто хоче трохи збільшити висоту, не жертвуючи стабільністю. Однак у цьому сезоні про цей тренд варто забути. На його заміну прийшли туфлі Кітен Хілс. Ці туфлі мають характерні високі підбори і часто оздоблені різноманітним декором, таким як камені, кристали або перли. Вони часто використовуються в модних образах на подіумах та у повсякденному житті. Також, туфлі Кітен Хілс відомі своєю комфортністю та відмінною якістю.

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Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/

Від мішкуватих карго до витончених прямих спідниць максі

Штани карго повернулися в останні роки, ставши популярним трендом у моді. Ці штани характеризувалися кількома кишенями та невимушеним кроєм, що забезпечували стиль і функціональність. Їх можна стилізувати різними способами — з простою футболкою для повсякденного образу або з сорочкою на ґудзиках для більш вишуканого вбрання. Однак, все ж цей тренд почав втрачати свою актуальність. Натомість йому на заміну прийшли витончені прямі спідниці максі. Прямі спідниці максі є дуже популярним трендом цього сезону. Вони виглядають стильно і елегантно, підходять для різних випадків. Це чудовий вибір для тих, хто хоче виглядати модно і відчувати себе комфортно.

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/

Від сіточки з принтом до мережива

Сітчастий візерунок у светрах з принтом – безумовно, був модним вибором. Вони додавали унікального і стильного відтінку будь-якому вбранню. Звісно, як і все у цьому світі, одне заміняється іншим. У цьому випадку сітку з принтом замінило мереживо. Мереживні кофти в цьому сезоні стали трендом. Цей ефектний матеріал додає жіночності та елегантності будь-якому образу. Вони можуть бути дуже різними: від дискретних мереживних деталей до повністю мереживних кофт. Це чудовий спосіб додати романтичний штрих до вашого гардероба.

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/

Від різнокольорових прикрас до геометричних металевих

Ще кілька сезонів тому кольорові аксесуари включали сміливі виразні речі, такі як яскраві намиста з бісеру, яскраві сережки з китицями та барвисті браслети з дорогоцінним камінням. Однак, у нових сезонах, цей колись стильний тренд втратив свою актуальність. На заміну їм прийшли геометричні металеві прикраси, які стали досить популярним трендом у світі моди. Вони можуть бути виготовлені з різних металів, таких як золото, срібло або нержавіюча сталь, і мати прості, але стильні геометричні форми, такі як кола, трикутники, квадрати чи лінії. Ці прикраси часто виглядають дуже сучасно та елегантно і можуть бути вдалим доповненням до будь-якого образу.

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