Христина Соловій підтвердила чутки про роман із Жаданом і повідомила про їхній розрив (відео)

Стосунки між Христиною та Сергієм почалися напередодні повномасштабної війни, однак протривали вони не довго. На початку стосунків обоє мали других партнерів — Сергій був одруженим, а Христина зустрічалася з хлопцем.

31-річна Христина Соловій вперше публічно підтвердила роман з 49-річним поетом та музикантом, фронтменом гурту "Жадан та Собаки" Сергієм Жаданом. Про це вона зізналася в інтерв’ю Маші Єфросиній.

Зокрема, спілкування між парою почалося напередодні повномасштабної війни. Сергій першим написав Христині і між ними виникла зацікавленість. Пара спілкувалася в режимі онлайн обмінюючись фотографіями, повідомленнями та компліментами.

"Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері він почав писати мені, що хотів би зі мною випити. І у нас почалося романтичне (ред. онлайн) спілкування, яке тривало декілька місяців. Він присилав мені вірші, я відповідала йому, скидати йому якісь селфі свої, він відповідав щось про себе. (Ред. В офлайн) стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно", — зізналася Христина.

Співачка розповіла, що на період початку її стосунків із Жаданом він був ще одруженим, а вона також мала бойфренда.

"Це була напружена історія і вона дуже потріпала всім нерви. Всім сторонам. Через те, як це сталося, я б не хотіла про це говорити, але було не просто. Я зараз на антидепресантах ще з того моменту, як це все закінчилося", — зізналася Соловій.

Співачка також зізналася, що на момент зйомок кліпу "Юність" після якого шанувальники не мали сумнівів, що між парою є почуття, їх стосунки дійсно були у самому розпалі.

"Оскільки я в творчості відтворюю свої особисті історії, я запросила його знятися у кліпі. На той момент наші стосунки були у розпалі в кліп "Юність". Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент була ще в стосунках, а Сергій був у шлюбі. Хоча на першому нашому побаченні, я до речі повела його на цвинтар, на Байкове кладовище. Я люблю цвинтарі. Там романтично. Там багато відомих людей. Він прекрасно відреагував. Там багато поетів та письменників. Це був космічний союз. Ми багато зробили разом, я дуже рада і в цьому велика його заслуга", — зізналася Соловій.

Однак, як з’ясувалося, стосунків між парою більше немає. Виявилося Соловій була ініціатором розриву. Співачка зізналася, що вона закохалася в іншого чоловіка, але не встигла сама про це розповісти Сергію, він дізнався правду. Після цього пара розійшлася.

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"Він був завжди мотором і рушійною силою. І взагалі ці стосунки і творчі, і особисті це була його ініціатива. І мені раніше було навіть шкода, що мої почуття виявилися не такими сильними, як його. Він дуже цього хотів. А я трішки впала в ілюзію, що я не можу йому цього не дати. Але зрештою, я закохалася, і все сталось як сталось. Я була ініціатором, бо я закохалася (ред. в іншого чоловіка) і я не змогла на два фронти. Він про це дізнався, і це було дуже нечесно (ред. з моєї сторони). Мені було дуже шкода. Я хотіла вибрати правильний момент, щоб це сказати. Але не можливість наших стосунків полягала у тому наскільки насичені були у нас графіки, наскільки рідко нам вдавалося бачитися. І якщо йому легко вдавалося зірватися і приїхати на мій концерт, в мій тур, то мені було важче таке саме зробити для нього. Можливо це моє виправдання, можливо це мій самообман, але я дійсно чекала зустрічі, щоб сказати йому про це особисто, а не телефоном", — розповіла Соловій.

На запитання Єфросиніною в яких стосунках зараз Соловій та Жадан вона відповіла, що при зустрічі вони будуть вітатися, оскільки, що Сергій їй, що вона йому бажають бути щасливими і коханими.

Нагадаємо, раніше ми писали, Сергій Жадан прокоментував кліп з Христиною Соловій. Також Фокус писав про перші чутки щодо ймовірного роману українських знаменитостей.