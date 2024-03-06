"Люблю": Дакота Джонсон дала рідкісний коментар про дітей Кріса Мартіна

Дакота та Кріс зустрічаються понад шість років. Вони тримають свої стосунки подалі від уваги публіки.

Американська акторка Дакота Джонсон повністю прийняла роль мачухи для дітей Кріса Мартіна. Рідкісний коментар про спадкоємців коханого від шлюбу з Гвінет Пелтроу зірка екрану дала Bustle.

"Я люблю цих дітей так, ніби від цього залежить моє життя. Від усієї душі", — зізналася Дакота.

Джонсон вважає, що людям не обов’язково бути кровними, щоб бути сім’єю.

Фронтмен гурту Coldplay та акторка Гвінет Пелтроу виховують 19-річну доньку Епл і 17-річного сина Мозеса. Зіркове подружжя розлучилося у 2016 році, втім, підтримує хороші стосунки заради спільних спадкоємців. Наразі ж Гвінет одружена зі сценаристом Бредом Фелчаком.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін з дітьми Фото: Скріншот

"Зв’язки з людьми, яких ти вибираєш, міцніші, ніж зв’язки з людьми, серед яких ти насправді народився", — зазначила Дакота, з якою Кріс Мартін зустрічається близько шести років.

Акторка додала, що "обрана сім’я" може бути "не менш важливою, якщо не більшою".

"У мене є чотири брати і дві сестри, і мої дві сестри не пов’язані між собою, але вони сестри, і вони називають одна одну сестрами, і вони завжди разом. А мої два старші брати не пов’язані між собою. І вони брати", – зізналася зірка "Мадам Павутини".

Кріс Мартін та Дакота Джонсон

Дакота — дочка Мелані Гріффіт і Дона Джонсона. У Гріффіт є син Олександр від колишнього чоловіка Стівена Бавера і донька Стелла від Антоніо Бандераса.

Нагадаємо, чи дивилася Дакота Джонсон фільм "Мадам Павутина" після різкої критики.

Також Фокус писав про романтичне побачення Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна.