Дружині все, коханці нічого: стали відомі деталі заповіту покійної зірки "Гаррі Поттера"

Філліпа Гарт, яка була коханкою актора понад 20 років, відмовилася коментувати останню волю актора. Не стала нічого говорити і його вдова.

Заповіт актора Майкла Гембона, відомого роллю Дамблдора в "Гаррі Поттері", який помер у вересні минулого року, нарешті оприлюднено. Згідно з останньою волею покійного актора, всі його статки в розмірі півтора мільйона фунтів стерлінгів йде його дружині Анні, пише Daily Mail.

А ось його багаторічна коханка, художник-постановник Філіппа Гарт, яка під час їхніх стосунків народила акторові двох синів, не отримала нічого. Вони відкрито жили разом у таунхаусі в Західному Лондоні.

У заповіті було передбачено, що статки в розмірі 1 465 882 фунти стерлінгів перейдуть 60-річному синові Майкла, Фергюсу, якщо його мати помре раніше за чоловіка.

Діти Гарт, 17-річний Том і 15-річний Вільям, отримали від покійного батька всього по 10 000 фунтів стерлінгів і його нагороди.

"Це не моя справа. Я дійсно не хочу про це говорити", — прокоментувала Філіппа рішення Гембона.

Що стосується Фергюса, то він відмовився щось говорити з приводу заповіту. Чоловік живе в їхньому сімейному особняку вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів, внесеному до списку пам'яток архітектури II категорії, в Меофемі, Кент.

Філіппа Гарт народила акторові двох синів

Майкл Гембон помер у віці 82 роки від пневмонії. В останні хвилини життя з ним були дружина і син.

З Гарт він познайомився під час зйомок серіалу "Довгота" на каналі Channel 4 2000 року, і відтоді у них були стосунки.

Дружина актора спочатку була спустошена звісткою про інші стосунки свого чоловіка і покинула їхній спільний дім у Грейвсенді, проте з часом вона змирилася і повернулася до нього.

Майкл зіграв Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмах про Гаррі Поттера.

"Я просто відрощую бороду і граю сам, тож це не великий подвиг. Я ніколи не входжу в роль легко: кожна роль, яку я граю, — це всього лише варіант моєї особистості. Я взагалі не характерний актор...", — говорив він.

Гембон пішов із театру, де служив багато років, 2015 року через те, що через похилий вік йому було важко запам'ятати свої репліки.

"Жахливо визнавати це, але я не можу цього зробити. Це розбиває моє серце", — зізнавався він.

Раніше Фокус писав, що Джейсон Айзекс розповів про поведінку акторів на зйомках "Гаррі Поттера".