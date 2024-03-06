"Увесь наш світ завалився": онука Руперта Мердока розповіла про свій шлюб із репером (фото)

Шарлотта Емма Фрейд, онука мультимільярдера Мердока, у 23 роки вийшла заміж. Її шлюб тривав лише 12 годин.

Улюблена онука медіамагната 92-річного Руперта Мердока, чиї статки оцінюють у 19 мільярдів доларів, співачка Емма Фрейд уперше розповіла про своє заміжжя. Вона "пройшла через пекло" всього через кілька годин після весілля, повідомляє Daily Mail.

3 липня 2022 року 23-річна Шарлотта вийшла заміж за свого коханого, репера 38-річного Люка Сторі, проте шлюб розпався лише через 12 годин.

Шикарне весілля відбулося в Котсуолдс, на південному заході Англії. Знаменитий дідусь нареченої Руперт Мердок прилетів на гелікоптері в білосніжному костюмі і червоних замшевих туфлях.

Руперт Мердок на весіллі своєї онуки Шарлотти Фото: The Daily Mail

Але ніякі гроші і ніякий гламур не врятували Шарлотту від того, що сталося після вечірки.

Весілля Шарлотти Фрейд і Люка Сторі Фото: The Daily Mail

"Ми були одружені 12 годин, а потім весь наш світ завалився. У чоловіка стався рецидив дорогою в наш медовий місяць. Це був поганий знак", — поділилася Шарлотта.

Люк Сторі не приховував своєї наркотичної та алкогольної залежності. Він і Шарлотта зустрілися і покохали одне одного, коли їй було лише 18 років, і в неї самої були проблеми з наркотиками.

Сьогодні 23-річна дівчина зізнається: "Наш шлюб був лайняним шоу". Насправді у стосунках нас було троє. Вона, Люк і їхнє одужання — постійна боротьба за те, щоб не допустити рецидиву".

Шарлотта згадує: "Весілля було повністю на очах у громадськості. Усі думали, що наші стосунки чудові. Але в більшості випадків це було не так. У нас були прекрасні стосунки, коли ми були тверезими, але ніхто з нас не міг залишатися тверезим".

За словами Шарлотти, у неї залишився єдиний крок — розлучення. Шлюб було розірвано влітку 2023 року, приблизно через 14 місяців після весілля.

За її словами, зараз вона "чиста і живе з новим партнером у Лос-Анджелесі". Найближчими місяцями Шарлотта готується запустити додаток для знайомств для "тверезих людей" під назвою Club Pillar.

Раніше повідомлялося, що внучка медіамагната Руперта Мердока влаштувала весілля в готичному стилі. Дідусь, який нещодавно оголосив про розлучення з супермоделлю Джеррі Голл, був серед гостей.