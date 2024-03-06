Королева Бельгії Матильда в Кот-д'Івуарі приміряла традиційне місцеве вбрання (фото)

Місцева мешканка пошила для королеви сукню з тканини із золотим візерунком. Матильда здійснила прогулянку на човні мангровими заростями.

Королева Бельгії Матильда перебуває з візитом у Кот-д'Івуарі як посол ООН. Член королівської сім'ї, якій у січні виповнився 51 рік, виглядала щасливою і розслабленою, коли позувала фотографу на пляжі, повідомляє Daily Mail.

Метою візиту, який розпочався 3 березня і триватиме до 6 березня, був обмін досвідом у сфері сталого розвитку з івуарійськими партнерами.

Дружина короля Філіпа зустрічалася з місцевими жителями в Гранд-Лаху і здійснила прогулянку на човні. Матильда відвідала прибережне місто Гран-Лау і його знаменитий цвинтар у Дабу в різнобарвній сукні синього і фіолетового кольору від французького бренду BA&SH, блідо-рожевих лоферах і стильному солом'яному капелюсі. Вона додала нотку гламуру у своє вбрання за допомогою пари смоляних сережок Gabrielle вартістю 55 фунтів стерлінгів від Sezanne, таких самих, які принцеса Уельська одягала на матчі з поло 2019 року.

Матильда, одягнена в чорно-золоті сонцезахисні окуляри і тримаючи в руках велику сумку з рафії, здавалося, була у своїй стихії, коли зустрічалася з місцевими жителями. У супроводі посла Бельгії в Кот-д'Івуарі Керол ван Ейл Матильду зустріла місцева жінка, яка пошила для королеви традиційну сукню з тканини із золотим візерунком.

Королева Матильда приміряє традиційну сукню Фото: Getty Images

Королева Бельгії Матильда в традиційному вбранні Кот-д'Івуару Фото: Getty Images

Пізніше вона зустрілася з місцевими рибальськими громадами, чиє існування перебуває під загрозою через підвищення рівня моря. Після цього королева одягла флуоресцентний помаранчевий рятувальний жилет і вирушила в подорож мангровими заростями.

Королева Матильда в Кот-д'Івуарі вирушила в подорож мангровими заростями Фото: Getty Images

Раніше під час свого робочого візиту Матильда відвідала дитячий садок Мамі Файтай у Йопугоні, Абіджан, який побудований із пластикових цеглин, вироблених компанією Conceptos Plasticos, яка допомагає громадам, перетворюючи пластик на будівельні матеріали.

Раніше повідомлялося, що король і королева Бельгії мають намір поселити у себе біженців з України. Їх розмістять у двох квартирах, що належать королівській родині.