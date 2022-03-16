Король та королева Бельгії мають намір поселити в себе біженців з України

Королівське подружжя Бельгії готове прийняти в себе три українські сім'ї біженців.

Король Бельгії Філіп та його дружина Матільда вирішили прийняти в себе три родини українських біженців. Їх розмістять у двох квартирах, що належать королівській родині. Про це повідомляє бельгійський телеканал RTBF.

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"Це житлові приміщення, початкова мета яких полягала в тому, щоб зробити їх доступними для соціальних агенцій для розміщення людей з низькими доходами, місія, яка добре відповідає тому, чого ми хочемо досягти за допомогою королівської пожертви", — цитує телеканал Яна Сметса, президента Royal Donation. За його словами, з огляду на кризу з біженцями, королівська родина надасть ці будинки для екстреного прийому.

"Це будинки на одну сім'ю, які будуть доступні на початку квітня, час їх обставити та виконати невеликі роботи", — пояснює президент Royal Donation.

Раніше британський актор Бенедикт Камбербетч також висловив бажання надати українським біженцям житло. Актор братиме участь в урядовій програмі "Будинки для України", яка дозволить представникам громадськості, благодійних організацій, бізнесу та громадських груп пропонувати житло біженцям, які прибувають до Великобританії, навіть якщо в них немає сімейних зв'язків.

Нагадаємо, нещодавно в Євросоюзі привели в дію Директиву про тимчасовий захист. Відповідно до неї, біженцям з України надають доступ до житла, охорони здоров'я, а також можливість працевлаштування.