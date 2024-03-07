Трендові прикраси, які будуть в моді весною 2024 (фото)

"Весна іде, красу несе. А тій красі радіє все",- слова із відомої пісні Ніни Матвієнко. І в них звучить істина. Саме з приходом весни, розквітає не лише природа та все навкруги, а й людина навколо ніби оживають після зимової сплячки. Жінки кожного дня обирають наряди, фарбуються, підбирають аксесуари, а все тому, що відчувають бажання бути ще гарнішими.

Звісно перш за все весною, кожен формує новий гардероб, купуючи обновки верхнього одягу, взуття та чогось легкого по погоді. Але не потрібно забувати і про аксесуари, які часто слугують завершенням образу. Саме тому Фокус підготував підбірку жіночих аксесуарів, які будуть в тренді цієї весни.

Великі сережки

Великі сережки — це один із головних трендів у моді на прикраси в цьому сезоні. Вони можуть бути в різних формах і довжинах, від великих кілець до масивних форм. Це стильний аксесуар, який може виглядати дуже ефектно і доповнити будь-який образ. Носіть сережки з відкритим обличчям, щоб створити стильний і сучасний образ.

Бандани

Бандани є популярним аксесуаром, який можна побачити у різних стилях моди. Вони можуть бути використані як головний убір, пов'язка, акцент на сумці або навіть як додаток до вбрання. Поточні тренди моди включають стилізацію бандан в ретро-стилі, поєднання їх зі шкіряними аксесуарами або ж її можна носити як маску для обличчя. Відтінки монограм та яскраві колірні рішення також користуються популярністю у сучасній моді.

Рукавички

Навесні в моді будуть легкі рукавички, особливо популярними будуть тканинні рукавички з вишивкою або аплікаціями. Також актуальними будуть тонкі шкіряні рукавички із маленькими декоративними елементами, такими як бантики чи перфорація. Не забувайте також про класичні варіанти – навесні завжди добре виглядають шкіряні або замшеві рукавички нейтральних відтінків.

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Капронові гольфи

Капронові гольфи це один з трендів у моді на весну. Вони можуть додати жіночності та стилю вашому образу. Ви можете поєднувати їх зі спідницями або шортами для створення модного вигляду.

Об'ємні заколки

Об'ємні заколки є популярним трендом у світі аксесуарів для волосся. Вони дозволяють додати цікаву текстуру до зачіски, роблячи її більш виразною. Ці заколки можуть мати різні форми, розміри та дизайни, що дає можливість кожній людині знайти відповідну модель до свого стилю та вподобань. Такі аксесуари чудово підходять для різних випадків: від повсякденних образів до святкових вечірок. Вони допомагають створити цікавий та стильний вигляд з мінімальними зусиллями.

Масивні браслети

Масивні браслети — це стильний аксесуар, який зараз дуже популярний. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як метал, камені або натуральна шкіра. Цей тренд ідеально підходить для створення запаморочливих образів і підкреслення вашого стилю. Обираючи цей аксесуар, пам'ятайте, що масивний браслет має бути комфортним і не заважати вам у повсякденних рухах.

Багатошарові кольє

Багатошарові кольє є одними з головних трендів у сфері аксесуарів. Цей стиль набирає популярності, оскільки він додає структурованості та глибини до будь-якого образу. Багатошарові кольє можуть мати різну довжину та різноманітні елементи, такі як кулони, перли, камені або інші прикраси. Ці кольє чудово підходять для офіційних подій, вечірок або навіть повсякденного життя, додаючи акцент та стиль до вашого вигляду.

Нагадаємо, раніше ми писали, як прати речі, щоб вони слугували довше. Крім цього, Фокус писав, базовий взуттєвий гардероб на весну 2024.