Як полегшити мігрень: 5 порад, які допоможуть від сильного головного болю

Мігрень може стати вашим найлютішим ворогом та порушити всі плани, але певні звички і правила харчування допоможуть пережити цей непростий період.

Мігрень може затьмарити навіть найяскравіші дні, і хоча ліки можуть дати певний перепочинок, причина виникнення мігрені часто криється в наших повсякденних звичках, зокрема в харчуванні. Роблячи вибір на користь певних продуктів, ви можете поліпшити самопочуття і полегшити біль та відновитися. Про це пише Only My Health.

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Дієтологиня Свєта Джайсвал поділилася кількома порадами щодо харчування, які допоможуть вам тримати мігрень під контролем.

Уникайте зневоднення

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Вода — найважливіший елемент і її відсутність може завдати шкоди нашому організму, зокрема спровокувати мігрень. Зневоднення є частою причиною нападів головного болю. Переконайтеся, що ви п'єте воду протягом дня, щоб підтримувати оптимальний рівень гідратації. Включення таких продуктів, як огірки, кавун і апельсини, також може сприяти збільшенню споживання рідини.

Слідкуйте за кількістю кофеїну

Для багатьох чашка кави може бути чудовим способом прокинутися і підбадьоритися, але для людей, які страждають на мігрень, надлишок кофеїну може погіршити ситуацію. Хоча кофеїн у помірних кількостях може принести полегшення, звужуючи кровоносні судини, надмірне споживання може призвести до повторних головних болів. Зверніть увагу на споживання кофеїну і контролюйте його кількість, якщо виявите, що це позначається на вашому самопочутті.

Визначте продукти-тригери

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Зв'язок між дієтою і мігренню добре відомий: певні продукти харчування є частими провокуючими факторами для багатьох людей. Ведіть щоденник харчування, щоб відстежувати кожне приймання їжі та наступні напади мігрені. Такі продукти, як витримані сири, м'ясні напівфабрикати, шоколад і алкоголь, є загальновідомими винуватцями мігрені. Виявивши і виключивши ці продукти зі свого раціону, ви потенційно можете знизити частоту і тяжкість нападів мігрені.

Підтримуйте рівень цукру в крові

Коливання рівня цукру в крові можуть спричинити проблеми у людей, які страждають на мігрень. Не пропускайте прийоми їжі і намагайтеся харчуватися збалансовано, включаючи в раціон білки, корисні жири і складні вуглеводи. Додайте перекуси, наприклад, грецький йогурт з ягодами, тости з авокадо, цільнозерновий хліб або горіхи і насіння, це може допомогти підтримувати стабільний рівень цукру в крові протягом дня.

Їжте продукти, багаті на магній

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Дефіцит магнію пов'язаний із мігренню, тому вкрай важливо забезпечити адекватне споживання цього життєво важливого мінералу. Включіть у свій щоденний раціон продукти, багаті на магній: мигдаль, гарбузове насіння, шпинат і кіноа. Як альтернативу ви можете розглянути можливість прийому добавок, але тільки після консультації з лікарем.

Дотримуючись цих харчових звичок, ви зможете впоратися з нападами мігрені та відновити контроль над своїм життям. Однак важливо пам'ятати, що тіло кожної людини унікальне, і те, що підходить одному, не обов'язково підійде іншому. Консультація з лікарем або дієтологом допоможе вам підучити персональні рекомендації, адаптовані до ваших потреб, і допомогти виключити основні захворювання, що сприяють вашій мігрені.

"Хоча мігрень може бути грізним ворогом, при правильному харчуванні ви зможете знайти в собі сили пережити бурю і вийти на інший бік з більшою стійкістю і благополуччям. Пам'ятайте, невеликі зміни можуть дати значні результати, тому не варто недооцінювати силу харчування на шляху до полегшення мігрені", — підсумувала доктор Джайсвал.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.