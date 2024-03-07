Вбивство українки на зйомках "Іржі": суд виніс остаточний вирок, подробиці (фото)

Реквізиторка фільму "Іржа" Ханна Гутьєррес-Рід відповідала на зйомках за зброю, і присяжні дійшли висновку, що це з її вини серед холостих набоїв виявився бойовий, від якого загинула Галина Гатчінс.

Зброярку фільму "Іржа", на зйомках якого Алек Болдвін застрелив операторку-українку Галину Гатчінс, присяжні визнали винною у ненавмисному вбивстві. Про це пишуть Fox News.

У середу, 6 березня, суд присяжних визнав Ханну Гутьєррес Рід винною в ненавмисному вбивстві операторки Галини Хатчінс. Вона відповідала за пістолет, який випускав бойову кулю на знімальному майданчику вестерну.

Присяжні радилися менше трьох годин у будівлі суду Нью-Мексико. Після зачитування вироку суддя Мері Марлоу Соммер наказала взяти Гутьєррес Рід під варту, де вона перебуватиме до винесення вироку.

Алек Болдвін і зброярка Ханна Гутьєррес-Рід

Їй загрожує до 18 місяців тюремного ув'язнення, а також штраф у розмірі 5000 доларів.

Обвинувачення в основному зосередилося на поведінці Гутьєррес Рід як зброяра, стверджуючи, що вона не виконувала свою роботу належним чином.

Команда юристів Гутьєрреса Рід заявила присяжним, що сторона обвинувачення не надала достатньо доказів, щоб визнати їхню підзахисну винною у ненавмисному вбивстві.

Сторона звинувачення висунула в суді докази того, що реквізиторка взяла з собою з дому на зйомки в штат Нью-Мексико коробку власних бойових набоїв, і ці набої випадково перемішалися з холостими. У результаті, як заявили прокурори і погодився суд, бойовий патрон внаслідок недбалості та безвідповідальності Гутьєррес-Рід та трагічного збігу обставин виявився зарядженим у реквізитний револьвер, який використав в кадрі Алек Болдуін.

Адвокат Гутьєррес-Рід говорив у суді, що сторона звинувачення не змогла довести, що його підопічна — єдина винна у смерті Гатчинс, і що її зробили цапом-відбувайлом.

Серед свідків, які виступали у суді, був і режисер Джоел Соуза. Він згадував, що одразу після фатального пострілу Гутьєррес-Рід кілька разів сказала: "Пробач, Джоел!"

Ханна Гутьєррес-Рід слухає свій вирок

Водночас присяжні виправдали Гутьєррес-Рід за звинуваченням у фальсифікації доказів.

Трагедія сталася в 2021 році, Болдвін випадково вбив оператора Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соуса. За словами актора, він думав, що пістолет був заряджений холостими патронами. 42-річна операторка Галина Гатчінс була важко поранена. Її доставили санавіацією в лікарню, але вона померла від отриманих поранень. Важкі рани отримав і режисер фільму.