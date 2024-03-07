Сару Джессіку Паркер помітили на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)

Зірка екрану та її обранець прибули до столиці Великої Британії. Вони прогулялися весняним містом.

58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер відвідала галерею мистецтв Tate Britain зі своїм чоловіком Меттью Бродеріком, 61. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості вирушили на екскурсію по столиці Великої Британії під час перерви на шоу у Вест-Енді.

Акторка та режисер, які разом з 1991 року та одружені понад 26 років, наразі разом грають у виставі Plaza Suite у театрі Savoy.

Насолоджуючись побаченням з коханим, зірка серіалу "Секс і місто" одягла світле вовняне пальто кремового відтінку з парою світлих джинсів і черевиків на підборах.

Сара доповнила свій образ, зібравши волосся в охайний пучок і прикривши очі масивними сонцезахисними окулярами.

Чоловік акторки тим часом одягнувся в трикотажний джемпер, який він поєднав зі штанами вільного крою та чорним бомбером.

Сара Джессіка Паркер з чоловіком

Подружжя спочатку збиралося зніматися разом у виставі Plaza Suite в Hudson Theatre на Бродвеї, починаючи з березня 2020 року, але пандемія COVID-19 змусила відкласти плани.

Окрім старшого сина Джеймса, зіркове подружжя також виховує доньок-близнят, Меріон Лорету Елуел і Табіту Годж, яких народила сурогатна мати. Наразі спадкоємицям пари по 14 років.

Сара Джессіка Паркер з чоловіком та сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер зібралася переїхати з Нью-Йорка.

Також Фокус писав про появу Сари Джессіки Паркер на театральній сцені.