Майлі Сайрус знялася у спекотній рекламі Dolce & Gabbana (відео)

Знаменита співачка рекламує нові сонцезахисні окуляри за $370. Вона має ефектний вигляд у напівпрозорій сукні на ліжку з червоною постіллю.

31-річна американська співачка Майлі Сайрус стала героїнею нової рекламної кампанії італійського люксового бренду Dolce & Gabbana Eyewear і поділилася відео на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина рекламує стильні сонцезахисні окуляри за $370, потягуючись на ліжку, застеленому червоними простирадлами і подушками. На ній — чорна білизна і прозора чорна сукня на тонких бретелях і з вирізами навколо живота. Вона одягла чорні туфлі на підборах з відкритим носком, щоб вони відповідали колірній гамі її ансамблю для рекламної кампанії весна-літо 2024.

Пізніше Майлі змінила вбрання і одягла облягаюче боді з деталями корсета спереду. У якийсь момент вона продемонструвала завидну розтяжку і стрункі довгі ноги.

Стилісти вклали її волосся назад від обличчя, щоб краще було видно окуляри, і надали йому ефекту мокрого волосся.

Відео змінюється від кольорового до чорно-білого, а фоном звучить пісня артистки "Heart", написана спеціально для кампанії.

"Ультра жіночні форми, чіткий дизайн і лінійний стиль, об'єднані безпомилковим логотипом DG, що пропонують нову гламурну перспективу", — свідчить офіційний опис окулярів.

Березень видався вельми продуктивним для Майлі. На початку місяця вона випустила пісню "Doctor ("Work It Out") з Фарреллом Вільямсом. Раніше трек, який вона збиралася включити до альбому Bangerz 2013 року, вже звучав на показі Louis Vuitton під час Тижня моди в Парижі в січні.

За свій хіт "Flowers" зірка отримала першу в історії премію Brit Award за найкращу міжнародну пісню і відвезла додому статуетку з "Греммі".

Тим часом у сім'ї співачки далеко не все так гладко, оскільки мати артистки "увела" хлопця у своєї дочки Ноа. Тіш Сайрус вийшла заміж за актора Домініка Перселла, який раніше зустрічався з Ноа. Тіш закрутила з ним стосунки, коли Домінік ще був у парі з її донькою. Тепер мати і дочка не спілкуються, а ось Майлі була на весіллі своєї матері.

Раніше Фокус писав, що Майлі Сайрус щаслива у стосунках з музикантом Максом Мірандо, який молодший за неї на шість років. З чуток, пара вже живе разом.