"Я немаю жодного права виправдовуватися": Ольга Сумська публічно відповіла на закиди про доньку в Росії (відео)

Акторка не приховує, щоб не було, вона любить свою доньку і дуже сумує за онуками, адже вони її сім'я.

57-річна акторка та Народна артистка України Ольга Сумська відповіла на критику у бік її рідної доньки Антоніни Паперної, яка живе в Росії і з початку повномасштабної війни в Україні ніяк не висловилась про події, які відбуваються на її Батьківщині. Сумська відповіла, що думає з цього приводу в програмі Сніданок 1+1.

Зокрема, після інтерв’ю племінника Ольги Сумської В'ячеслава Хостікоєва в мережі знову почала ширитися хвиля хейту у бік її сім’ї та доньки Антоніни. У ньому В’ячеслав розповів, що думає про сестру, яка в Росії та розкрив деякі подробиці з сімейного життя. Його відвертість обурила зіркову тітку Ольгу Сумську, яка агресивно відреагувала на сказане.

Артистка зізналася, що її наврядчи зможуть зрозуміти інші, тільки якщо вони не такі ж мами як вона, які чекають зустрічі зі своєю сім’єю.

2:50:00 - Ольга Сумська про доньку та онуків у Росії

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"Знаєте, які відчуття панують сьогодні в моїй душі? Біль, туга, розпач, каяття, спокута. Мене зрозуміють тільки ті матері, діти яких там. Це дуже важко. Я не маю жодного права виправдовуватися, щось комусь доводити, тому, що я бачу знедолених нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей. Просто треба молитися, аби обійняти своїх дітей та онуків. Тому що я бабуся, це моє продовження. Я дуже сумую за ними, — сказала Сумська.

Варто відзначити, що 33-річна донька Сумської Антоніна Паперна вже багато років живе та працює в Росії. Ще до початку повномасштабної війни в Україні Паперна поїхала будувати там кар’єру акторки. Там же вона зустріла своє кохання, вийшла заміж та народила двох дітей від актора Володимира Яглича. У 2014 році Ольга Сумська в одному з інтерв’ю розповідала, що донька подала документи на отримання громадянства Росії, тому, ймовірніше всього, вже зараз Антоніна Паперна може мати російський паспорт, саме тому зараз вона не приїжджає до України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська розповіла про доньку в Росії. Крім цього, Фокус писав, Ольга Сумська розповіла, чому її дочка не може виїхати з Росії.