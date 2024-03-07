Королева Летиція в стильному вбранні відвідала ярмарок сучасного мистецтва (фото)

Дружина короля Філіпа мала дуже витончений вигляд на відкритті ARCO. Нещодавно Летиція оновила зачіску.

Королева Іспанії Летиція 7 березня вийшла на публічний захід у Мадриді зі своїм чоловіком королем Феліпе, де вона мала приголомшливий вигляд у стильному вбранні і з нещодавно оновленою зачіскою, яка сподобалася багатьом, повідомляє Hello Magazine.

Іспанські члени королівської сім'ї разом виступили на відкритті ARCO, щорічного Міжнародного ярмарку сучасного мистецтва Іспанії.

51-річна королева була одягнена в довге пальто з суміші вовни і кашеміру чорного кольору від Caroline Herrera, яке поєднувалося з шикарною парою чорних звужених штанів.

Ансамбль Летиції також включав жовто-білий топ "Cross-Pieces" без рукавів з багатошаровими вставками з тканини від Адольфо Домінгеса. Образ Летиції завершили лаковані туфлі-човники з відкритим задником від Massimo Dutti і шикарна чорна сумка Doma Insignia Satchel Bag також від Carolina Herrera. З прикрас на ній були улюблені сережки "Double Daga" від Gold & Roses".

Король і королева Іспанії Фото: Getty Images

Королева мала сучасний і свіжий вигляд. На очі були нанесені теплі коричневі тіні для повік, а губи нафарбувала блискучою рожевою помадою. Нещодавно Летиція дебютувала з новою зачіскою. Зазвичай дружина іспанського короля демонструвала довге волосся, яке укладала в різноманітні зачіски. Тепер вона оновила свій стиль.

Королева Іспанії Летиція Фото: Getty Images

Тим часом сам іспанський король традиційно був у класичному діловому костюмі з білою сорочкою і краваткою.

Раніше, 21 лютого повідомлялося, що королева Летиція вийшла на публіку в елегантному вбранні. Вона з'явилася в Саламанці в чудовому коричневому довгому пальті від Carolina Herrera з чорними двобортними ґудзиками спереду.