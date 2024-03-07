Кемерон Діас після 10 років перерви повертається в кіно

Акторка раніше заявляла, що планує присвятити себе родині. Вони з музикантом Бенджі Медденом виховують чотирирічну доньку Реддікс.

51-річна американська акторка Кемерон Діас повертається в кіно після 10-річної перерви. Про це пише Deadline.

Знаменитість наразі веде остаточні переговори про те, щоб знятися в чорній комедії від Apple Original Films "Вихід". Діас зіграє разом з Кіану Рівзом і Джоною Гіллом, який також став співавтором сценарію разом з Езрою Вудсом і режисером фільму.

Ця новина з’явилася через рік після того, як інсайдери розповіли, що Кемерон не планує повертатися до Голлівуду після зйомок картини "Знову в дії". Вона захотіла цілковито присвятити себе родині.

Кемерон Діас Фото: Getty Images

Історія розповідає про Ріфа (Кіану Рівз), описаного як "пошкоджена голлівудська зірка, яка повинна зануритися в темні глибини свого минулого, щоб протистояти своїм демонам і загладити провину після того, як у нього вимагають таємничий відеокліп".

Поки немає жодної інформації про те, якого персонажа зіграє саме Кемерон.

Кіану Рівз Фото: Getty

Наразі не було надано графіка виробництва, і незрозуміло, коли Apple планує випустити проєкт.

Участь Діас у майбутньому фільмі "Знову в дії" стане її першою роллю за десятиліття після "Енні" 2014 року. Діас і Фокс грають двох колишніх шпигунів, яких знову втягують у таємне оперативне життя, коли їхні особи розкривають.

Виробництво було перервано, коли у Фокса, як повідомляється, стався "криз" на знімальному майданчику, у результаті якого трьох людей звільнили, а актора пізніше госпіталізували.

Нагадаємо, Кемерон Діас та її чоловіка Бенджі Меддена помітили на рідкісному побаченні.

Також Фокус писав про прогулянку Кемерон Діас з донькою.