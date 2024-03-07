72-річна Джейн Сеймур у сліпучому вбранні продемонструвала струнку фігуру (фото)
Журналісти вважають, що "Дівчата Бонда" мала сенсаційний вигляд І зовсім не постаріла. Сеймур показала фігуру, гідну заздрості.
Британська та американська акторка, продюсерка і письменниця Джейн Сеймур відвідала прем'єру нового фільму Ліндсі Лохан. Вона мала такий самий гарний вигляд, як і в роки свого розквіту, повідомляє Еxpress.
Журналісти зазначили, що дівчина Бонда 70-х років довела, що вона не постаріла ні на день, продемонструвавши свою гідну заздрості фігуру під час прем'єри фільму "Ірландське бажання" в театрі "Велике Яблуко".
На заході 72-річна Джейн приголомшила всіх золотою облягаючою сукнею середньої довжини Bardot, яка підкреслювала її неймовірну фігуру. Сукня була розшита золотими паєтками і прикрашена декоративними складками на талії. Свій вечірній ансамбль вона завершила парою блискучих золотих загострених туфель на шпильці, які ідеально доповнювали сукню.
Її каштанове волосся було укладене м'якими локонами, які струменіли по плечах, а чубчик обрамляв обличчя. Актриса нанесла м'який макіяж, що складався із золотих тіней на очах і тілесного відтінку помади. Вона променисто посміхалася фотографам.
У жовтні минулого року вона вийшла на публіку зі своїм новим партнером, співаком і автором пісень 73-річним Джоном Замбетті. Джейн поділилася, що вона "ніколи не була такою щасливою" і займається "найпристраснішим сексом" у своєму житті.
"Тепер я знаю себе і своє тіло. Джон мав свій власний життєвий досвід. Це не те, що було в молодості. Ваше сексуальне життя не обов'язково має закінчуватися в 60 років", — заявила зірка.
Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що актриса Джейн Сеймур закрутила новий роман. До знайомства з музикантом актриса Джейн Сеймур була чотири рази одружена. Вона заявила, що у неї теплі стосунки з усіма її колишніми чоловіками і партнерами.