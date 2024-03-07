72-річна Джейн Сеймур у сліпучому вбранні продемонструвала струнку фігуру (фото)

Журналісти вважають, що "Дівчата Бонда" мала сенсаційний вигляд І зовсім не постаріла. Сеймур показала фігуру, гідну заздрості.

Британська та американська акторка, продюсерка і письменниця Джейн Сеймур відвідала прем'єру нового фільму Ліндсі Лохан. Вона мала такий самий гарний вигляд, як і в роки свого розквіту, повідомляє Еxpress.

Журналісти зазначили, що дівчина Бонда 70-х років довела, що вона не постаріла ні на день, продемонструвавши свою гідну заздрості фігуру під час прем'єри фільму "Ірландське бажання" в театрі "Велике Яблуко".

На заході 72-річна Джейн приголомшила всіх золотою облягаючою сукнею середньої довжини Bardot, яка підкреслювала її неймовірну фігуру. Сукня була розшита золотими паєтками і прикрашена декоративними складками на талії. Свій вечірній ансамбль вона завершила парою блискучих золотих загострених туфель на шпильці, які ідеально доповнювали сукню.

Актриса Джейн Сеймур Фото: Getty Images

Її каштанове волосся було укладене м'якими локонами, які струменіли по плечах, а чубчик обрамляв обличчя. Актриса нанесла м'який макіяж, що складався із золотих тіней на очах і тілесного відтінку помади. Вона променисто посміхалася фотографам.

Актриса Джейн Сеймур Фото: Getty Images

У жовтні минулого року вона вийшла на публіку зі своїм новим партнером, співаком і автором пісень 73-річним Джоном Замбетті. Джейн поділилася, що вона "ніколи не була такою щасливою" і займається "найпристраснішим сексом" у своєму житті.

"Тепер я знаю себе і своє тіло. Джон мав свій власний життєвий досвід. Це не те, що було в молодості. Ваше сексуальне життя не обов'язково має закінчуватися в 60 років", — заявила зірка.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що актриса Джейн Сеймур закрутила новий роман. До знайомства з музикантом актриса Джейн Сеймур була чотири рази одружена. Вона заявила, що у неї теплі стосунки з усіма її колишніми чоловіками і партнерами.